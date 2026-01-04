Americanii i-au oferit lui Maduro și o „vizită turistică”. Unde l-au dus înainte de a ajunge în centru de detenție din New York

Maduro este acuzat de narcoterorism și legături cu cartelurile de droguri. Împreună cu acesta a fost arestată și soția sa. Ulterior, cei doi au fost extrași din Venezuela și duși la bordul navei amfibii de asalt americane USS Iwo Jima.

În cele din urmă Maduro a ajuns pe pământ american, unde va fi judecat pentru acuzațiile care i se aduc.

Înainte de a ajunge în centrul de detenție din New York, americanii i-au „oferit” și o „vizită” la cel mai cunoscut obiectiv turistic din petropola americană.

Astfel, dictatorul venezuelean s-a aflat la bordul unui elicopter care a survolat în mod simbolic Statuia Libertății.

Elicopterul a survolat celebrul obiectiv american în timp ce îl ducea pe Nicolas Maduro la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, New York. Tot în New York acesta va fi judecat.

Cei de la Fox News arată că momentul în care elicopterul în care se afla Maduro a survolat Statuia Libertății a fost transmis în direct. În fața centrului de detenție unde a ajuns Maduro s-au strâns mai mulți oameni care au aclamat capturarea acestuia și l-au huiduit.

Mulțimea flutura steaguri venezuelene și americane. Amintim că în diaspora se află peste 7 milioane de venezueleni fugiți din țară din cauza represiunilor regimului.

Fox scrie că Nicolas Maduro va rămâne în arest federal până la începerea procesului.

Operațiunea spectaculoasă de capturare a lui Maduro s-a soldat cu cel puțin 40 de morți. Trump spune că SUA nu au pierdut niciun militar

Aproximativ 40 de persoane şi-ar fi pierdut viaţa în timpul operaţiunii americane împotriva Venezuelei de sâmbătă în cursul căreia a fost capturat preşedintele Nicolas Maduro, potrivit unui oficial venezuelean consultat de publicaţia New York Times, citată de Agerpres și EFE.

Potrivit acestei surse anonime din cadrul guvernului Maduro, citată de cotidianul newyorkez, printre cei decedaţi s-ar afla atât civili, cât şi militari.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă, în cadrul unei conferinţe de presă, că nu au existat victime americane, deşi a sugerat că unii militari au fost răniţi.

În orele care au urmat atacului, au început să apară detalii despre moartea unui civil în Catia La Mar, o zonă de coastă, situată la vest de aeroportul din Caracas.

Un bombardament a lovit o clădire rezidenţială cu trei etaje şi a dărâmat un perete exterior în timpul ofensivei americane, provocând moartea Rosei Gonzalez, în vârstă de 80 de ani, şi rănind grav altă persoană, potrivit familiei sale, citată de NYT.

Ulterior, şeful Statului Major General al SUA, generalul Dan Caine, a declarat într-o conferinţă de presă la Mar-a-Lago, alături de Trump, că elicopterele americane care se deplasau pentru a-l evacua pe preşedintele Nicolas Maduro şi pe soţia sa au fost atacate cu focuri de armă, iar unul dintre ele a fost lovit, dar "a rămas operaţional", după care toate aeronavele s-au întors.