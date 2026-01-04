€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Internațional Americanii i-au oferit lui Maduro și o „vizită turistică”. Unde l-au dus înainte de a ajunge în centru de detenție din New York
Data actualizării: 09:18 04 Ian 2026 | Data publicării: 09:17 04 Ian 2026

Americanii i-au oferit lui Maduro și o „vizită turistică”. Unde l-au dus înainte de a ajunge în centru de detenție din New York
Autor: Darius Muresan

venezuela nicolas maduro Dictatorul Nicolas Maduro, capturat după o operațiune spectaculoasă a SUA în Venezuela
 

Nicolas Maduro a fost ieri arestat după o operațiune militară a SUA fără precedent. În doar câteva ore americanii s-au infiltrat în Venezuela și l-au extras pe Maduro, care conducea țara din 2013.

Maduro este acuzat de narcoterorism și legături cu cartelurile de droguri. Împreună cu acesta a fost arestată și soția sa. Ulterior, cei doi au fost extrași din Venezuela și duși la bordul navei amfibii de asalt americane USS Iwo Jima.

În cele din urmă Maduro a ajuns pe pământ american, unde va fi judecat pentru acuzațiile care i se aduc.

Înainte de a ajunge în centrul de detenție din New York, americanii i-au „oferit” și o „vizită” la cel mai cunoscut obiectiv turistic din petropola americană.

Astfel, dictatorul venezuelean s-a aflat la bordul unui elicopter care a survolat în mod simbolic Statuia Libertății. 

Elicopterul a survolat celebrul obiectiv american în timp ce îl ducea pe Nicolas Maduro la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, New York. Tot în New York acesta va fi judecat.

Cei de la Fox News arată că momentul în care elicopterul în care se afla Maduro a survolat Statuia Libertății a fost transmis în direct. În fața centrului de detenție unde a ajuns Maduro s-au strâns mai mulți oameni care au aclamat capturarea acestuia și l-au huiduit. 

Mulțimea flutura steaguri venezuelene și americane. Amintim că în diaspora se află peste 7 milioane de venezueleni fugiți din țară din cauza represiunilor regimului.

Fox scrie că Nicolas Maduro va rămâne în arest federal până la începerea procesului. 

Operațiunea spectaculoasă de capturare a lui Maduro s-a soldat cu cel puțin 40 de morți. Trump spune că SUA nu au pierdut niciun militar

Aproximativ 40 de persoane şi-ar fi pierdut viaţa în timpul operaţiunii americane împotriva Venezuelei de sâmbătă în cursul căreia a fost capturat preşedintele Nicolas Maduro, potrivit unui oficial venezuelean consultat de publicaţia New York Times, citată de Agerpres și EFE.

Potrivit acestei surse anonime din cadrul guvernului Maduro, citată de cotidianul newyorkez, printre cei decedaţi s-ar afla atât civili, cât şi militari.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă, în cadrul unei conferinţe de presă, că nu au existat victime americane, deşi a sugerat că unii militari au fost răniţi.

În orele care au urmat atacului, au început să apară detalii despre moartea unui civil în Catia La Mar, o zonă de coastă, situată la vest de aeroportul din Caracas.

Un bombardament a lovit o clădire rezidenţială cu trei etaje şi a dărâmat un perete exterior în timpul ofensivei americane, provocând moartea Rosei Gonzalez, în vârstă de 80 de ani, şi rănind grav altă persoană, potrivit familiei sale, citată de NYT.

Ulterior, şeful Statului Major General al SUA, generalul Dan Caine, a declarat într-o conferinţă de presă la Mar-a-Lago, alături de Trump, că elicopterele americane care se deplasau pentru a-l evacua pe preşedintele Nicolas Maduro şi pe soţia sa au fost atacate cu focuri de armă, iar unul dintre ele a fost lovit, dar "a rămas operaţional", după care toate aeronavele s-au întors. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicolas maduro
sua
arest
trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Trump nu se dezminte: Ce înseamnă amenințarea FAFO, postată târziu în noapte după capturarea lui Maduro
Publicat acum 44 minute
9 ianuarie, zi de doliu național în Elveția, după tragedia de la Crans-Montana
Publicat acum 1 ora si 26 minute
China cere eliberarea imediată a lui Maduro și acuză SUA de încălcarea dreptului internaţional
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Americanii i-au oferit lui Maduro și o „vizită turistică”. Unde l-au dus înainte de a ajunge în centru de detenție din New York
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Curtea Supremă din Venezuela a decis cine va prelua atribuțiile de președinte
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 12 minute
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Publicat acum 13 ore si 35 minute
Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Publicat acum 17 ore si 20 minute
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat acum 15 ore si 12 minute
Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei
Publicat acum 22 ore si 2 minute
Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close