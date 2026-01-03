Autoritățile elvețiene au identificat primele patru victime ale tragediei din Crans-Montana

Trupurile a patru cetăţeni elveţieni, printre care doi minori, decedaţi în noaptea de Anul Nou în incendiul declanşat într-un bar din staţiunea Crans-Montana, au fost identificate şi predate familiilor, a anunţat sâmbătă poliţia cantonului Valais, informează AFP.

După tragedia care a făcut 40 de morţi şi 119 răniţi, munca importantă de identificare desfăşurată de poliţia cantonală din Valais, DVI (Identificarea Victimelor Dezastrelor) şi Institutul de medicină legală a permis identificarea, în acest stadiu, a două elveţience de 21 de ani, respectiv 16 ani şi a doi elveţieni de 18 ani şi 16 ani, a indicat poliţia într-un comunicat.

Trupurile victimelor decedate au fost predate familiilor. Investigaţiile şi procedurile de identificate legate de celelalte victime, decedate sau rănite, continuă în mod activ, a adăugat poliţia. Vineri, aceeaşi sursă a anunţat că 113 dintre cei 119 răniţi - printre care elveţieni, francezi, italieni, sârbi, belgieni - au fost identificaţi în mod formal, însă nu a oferit niciun indiciu privind identitatea persoanelor decedate, potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: Proprietarul barului din Crans-Montana, primele declarații după incendiul devastator