Ponta compară cazul tragediei din Elveția cu nenorocirea de la Colectiv: Un asemenea om politic nu ar mai fi în viața publică

După tragedia din Elveția, Victor Ponta a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina de Facebook. În acel mesaj, el a făcut referire la Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății și actual consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană al președintelui Nicușor Dan, despre care a spus: „Sunt convins că Elveția este o țară cu o cultură și o civilizație atât de dezvoltate, încât niciun ticălos nu își va permite să folosească o asemenea tragedie în scop politic; (...) niciun om fără rușine (ca Vlad Voiculescu) nu va face filme de promovare politică".

Ulterior, Victor Ponta a intervenit telefonic la România TV și a oferit mai multe explicații referitoare la acest subiect.

„A fost un incendiu cu două sau trei victime, undeva la Iași, la 11 ani de la Colectiv. I-au urcat în avion și i-au trimis în străinătate. Adică nimeni nu a făcut absolut nimic. Știu că domnul acela, Vlad Voiculescu, a făcut un film. El a fost ministrul Sănătății în urma demisiei mele. Nu a făcut absolut nimic. A făcut un film. Au făcut politic. Au făcut propagandă”, a spus Victor Ponta.

„Un asemenea om politic nu ar mai fi în viața publică”

Victor Ponta a susținut că Vlad Voiculescu, în calitate de om politic, a făcut un film de autopromovare din bani publici, gest pe care acesta îl consideră lipsit de decență și de bun simț.

De asemenea, Victor Ponta a comparat situația din România cu cea din Elveția și a explicat că un astfel de comportament nu ar fi fost acceptat acolo.

„Așa a fost în România. Un om politic, atenție, nu un cineast, nu un jurnalist, ci un om politic, Vlad Voiculescu, din bani publici, nu din bani privați, a făcut un film prin care s-a promovat.

Nu cred că în Elveția o să vedeți vreun om politic care să ia bani de la statul elvețian să-și facă un film despre el... Vezi doamne, cum ar fi făcut el... El salva pe toată lumea.

E atât de multă lipsă de decență, de bun simț. Un asemenea om politic nu ar mai fi în viața publică. Domnul Voiculescu cred că e europarlamentar și consilierul președintelui în funcție.

Mă uit la Elveția, în fața unei nenorociri, și mi-aș dori ca România să fie la fel, chiar dacă nu suntem”, a spus Victor Ponta la România TV.

