Ce părere are conducerea Ucrainei de intervenția SUA în Venezuela și extragerea lui Maduro

Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiga, a declarat că venezuelenii trebuie să se poată bucura de "o viaţă normală, securitate, prosperitate şi demnitate umană", în reacţia sa la operaţiunea militară a SUA împotriva Venezuelei, sâmbătă.

"Ucraina a apărat întotdeauna dreptul naţiunilor de a trăi liber, fără dictaturi, opresiune şi încălcări ale drepturilor omului. Regimul lui (Nicolas) Maduro a încălcat toate aceste principii", a scris Sibiga pe contul său de X, citat de EFE.

"Ucraina nu a recunoscut legitimitatea lui Maduro după alegerile fraudate şi violenţele împotriva protestatarilor, alături de zeci de alte ţări din întreaga lume", a reamintit Sibiga, care a cerut respectarea principiilor dreptului internaţional şi prioritatea democraţiei, a drepturilor omului şi a intereselor Venezuelei.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a confirmat sâmbătă că ţara sa a dus la bun sfârşit un atac de amploare împotriva Venezuelei şi că liderul acesteia, preşedintele Nicolas Maduro, a fost capturat împreună cu soţia sa şi scos din ţară pe calea aerului.

