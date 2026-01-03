€ 5.0985
Ce părere are conducerea Ucrainei de intervenția SUA în Venezuela și extragerea lui Maduro
Data publicării: 19:09 03 Ian 2026

Ce părere are conducerea Ucrainei de intervenția SUA în Venezuela și extragerea lui Maduro
Autor: Ioan-Radu Gava

zelenski trump acord pace rusia ucraina Foto: Agerpres/ Zelenski - Trump. Ucraina ar fi acceptat acordul de pace
 

Venezuela trebuie să poată avea o viaţă normală, siguranţă, prosperitate şi demnitate, transmite Ucraina după atacul Statelor Unite ale Americi.

Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiga, a declarat că venezuelenii trebuie să se poată bucura de "o viaţă normală, securitate, prosperitate şi demnitate umană", în reacţia sa la operaţiunea militară a SUA împotriva Venezuelei, sâmbătă.

"Ucraina a apărat întotdeauna dreptul naţiunilor de a trăi liber, fără dictaturi, opresiune şi încălcări ale drepturilor omului. Regimul lui (Nicolas) Maduro a încălcat toate aceste principii", a scris Sibiga pe contul său de X, citat de EFE.

CITEȘTE ȘI              -              China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro

"Ucraina nu a recunoscut legitimitatea lui Maduro după alegerile fraudate şi violenţele împotriva protestatarilor, alături de zeci de alte ţări din întreaga lume", a reamintit Sibiga, care a cerut respectarea principiilor dreptului internaţional şi prioritatea democraţiei, a drepturilor omului şi a intereselor Venezuelei.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a confirmat sâmbătă că ţara sa a dus la bun sfârşit un atac de amploare împotriva Venezuelei şi că liderul acesteia, preşedintele Nicolas Maduro, a fost capturat împreună cu soţia sa şi scos din ţară pe calea aerului.

CITEȘTE ȘI              -               EXCLUSIV Acord tip Malta, sau eșec al armamentului rusesc. De ce nu a ripostat armata lui Maduro

