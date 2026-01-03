€ 5.0985
Blestemul zilei de 3 ianuarie pentru adversarii SUA. Coincidență stranie
Data publicării: 16:29 03 Ian 2026

Blestemul zilei de 3 ianuarie pentru adversarii SUA. Coincidență stranie
Autor: Anca Murgoci

venezuela atac Venezuela
 

3 ianuarie se dovedește a fi o zi nefastă pentru adversarii Statelor Unite.

În urmă cu fix 36 de ani, șeful militar al Panamei, Manuel Noriega, a părăsit ambasada Vaticanului din Panama City, unde se refugiase, și s-a predat forțelor americane. El a fost transportat pe calea aerului în SUA pentru a fi judecat pentru trafic de droguri.

Capturarea și extrădarea lui Noriega în SUA, în cadrul Operațiunii Just Cause, a fost ultima dată când un lider de facto al unui stat a fost reținut de forțele americane în propria țară.

Manuel Noriega era șeful Forțelor de Apărare Panamane și nu președinte, dar conducea țara în tot, mai puțin cu titlul.

Asemănarea cu Nicolas Maduro

La fel ca Nicolas Maduro, Manuel Noriega a fost acuzat de complicitate cu cartelurile de droguri columbiene. El avea rolul de intermediar în contrabanda cu cocaină către SUA. Un mare juriu federal din Florida l-a pus sub acuzare pe Noriega pentru trafic de droguri în 1988.

Președintele de atunci, George H.W. Bush, a invocat protecția cetățenilor americani și războiul împotriva drogurilor. Astfel, a ordonat trimiterea trupelor americane în Panama pe 20 decembrie 1989.

După ce a primit o pedeapsă redusă, Manuel Noriega a făcut 17 ani de închisoare. Apoi a stat în închisori din Franța și Panama până la finalul vieții.

Manuel Noriega și Nicolas Maduro nu sunt singurele figuri vizate de SUA pe 3 ianuarie

Acum șase ani, prima administrație Trump a efectuat un atac de precizie în Bagdad. A fost momentul când l-a ucis pe unul dintre cele mai puternice personaje ale regimului iranian, Qasem Soleimani.

Cine era Qasem Soleimani

Qasem Soleimani era șeful forței Quds din cadrul Corpului Gardienilor Revoluției Islamice și arhitectul conflictelor prin interpuși (proxy) ai Teheranului în Orientul Mijlociu. Abu Mahdi al-Muhandis, adjunctul forțelor irakiene de mobilizare populară (PMF) susținute de Iran, a fost și el ucis în acel atac.

Pentagonul l-a învinuit pe Soleimani pentru atacurile asupra bazelor coaliției din Irak, inclusiv unul care a ucis un contractor american, precum și pentru un asalt asupra ambasadei SUA din Bagdad.

