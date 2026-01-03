€ 5.0985
DCNews Stiri Internațional „Mulțumim, Trump!" Așa răsună străzile din Caracas după atacul SUA
Data publicării: 16:13 03 Ian 2026

„Mulțumim, Trump!” Așa răsună străzile din Caracas după atacul SUA
Autor: Anca Murgoci

VENEZUELA ATAC Venezuela
 

„Mulțumim, Trump!”

La câteva ore după atacul aerian al SUA asupra Caracasului și a altor puncte din Venezuela, pe străzile capitalei s-au auzit strigăte de bucurie. Oamenii au fost încântați după aflarea veștii că președintele Nicolas Maduro a fost capturat de forțele americane pentru a fi judecat în SUA.

Aplauze, strigăte de libertate sau „mulțumim, Trump” s-au putut auzi încă de la prima oră a dimineții de sâmbătă, după cum au raportat mulți utilizatori pe rețelele sociale.

SUA au efectuat atacuri la scară largă asupra Venezuelei

SUA au efectuat atacuri la scară largă asupra Venezuelei, încununate de succes, iar liderul acestei țări, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și scoși din țară pe calea aerului, a declarat sâmbătă președintele american Donald Trump, citat de Reuters.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat și scos din țară împreună cu soția sa”, a declarat Trump într-o postare pe rețeaua Truth Social.

„Această operațiune a fost organizată în colaborare cu forțele de ordine din SUA”, a mai spus Trump, care a anunțat că o conferință de presă va avea loc sâmbătă, la ora locală 11:00, la Mar-a-Lago.

