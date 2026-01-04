Trump nu se dezminte: Ce înseamnă amenințarea FAFO, postată târziu în noapte după capturarea lui Maduro

După conferința de presă de aseară, care a avut loc cu aproape o oră întârziere la Mar-a-Lago, în care președintele Donald Trump a prezentat succesul operațiunii americane din Venezuela, acesta a postat în stil caracteristic pe contul de social media al Casei Albe o poză pe care era scris acronimum FAFO cu descrierea: „No games (n.r. - nu ne jucăm). FAFO.”

Dar ce înseamnă mai exact FAFO?

FAFO e un acronim și s-ar traduce în engleză prin „f’d around and found out”. Nu are o traducere exactă în limba română, dar în termeni mai blânzi înseamnă „v-ați jucat cu focul, v-ați ars”.

Într-o altă postare, Trump a publicat un video în care Maduro vorbea înflăcărat la un miting și le cerea americanilor să vină după el, numindu-i „lași”.

Trump spune că președintele columbian trebuie 'să-și păzească fundul'; avertisment și pentru Cuba



Conferința de presă de la Mar-a-Lago a fost și ea în stilul caracteristic al președintelui american care a amenințat că lupta cu narcoteroismul nu se va opri aici.

Astfel, președintele Columbiei, Gustavo Petro, trebuie 'să-și păzească fundul' pentru că șeful statului sud-american are laboratoare unde produce droguri pe care le trimite în SUA, a declarat președintele american Donald Trump, într-o conferință de presă în care a vorbit despre capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, citat de Agerpres, AFP și EFE.

'Deține fabrici unde produce cocaină. (...) Produce cocaină și o expediază în Statele Unite, așa că trebuie să-și păzească fundul', a insistat Trump, referindu-se la șeful statului columbian.

Trump a indicat totodată și Cuba drept posibil subiect de discuție ca parte a politicii mai ample a SUA în regiune, subliniind potențialul Washingtonului de a-și extinde atenția dincolo de Venezuela pe fondul tensiunilor în creștere din America Latină, potrivit Reuters.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a avut un mesaj similar și a transmis că guvernul cubanez ar trebui să se îngrijoreze după capturarea lui Maduro, potrivit AFP.

'Dacă aș locui în Havana și aș face parte din guvern, aș fi măcar puțin îngrijorat', a declarat Rubio, care are origini cubaneze, la o conferință de presă din Florida, alături de președintele american Donald Trump, adăugând că 'Cuba este un dezastru' și că țara este 'condusă de bărbați incompetenți și senili'.