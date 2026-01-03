€ 5.0985
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Oana Țoiu și Ilie Bolojan se contrazic pe subiectul Venezuela
Data actualizării: 23:32 03 Ian 2026 | Data publicării: 23:31 03 Ian 2026

Oana Țoiu și Ilie Bolojan se contrazic pe subiectul Venezuela
Autor: Anca Murgoci

oana toiu ilie bolojan _INQUAM_Photos_Octav_Ganea Oana Țoiu și Ilie Bolojan / sursa foto: INQUAM_Photos_Octav_Ganea
 

Premierul Ilie Bolojan s-a contrazis cu Oana Țoiu, ministrul de Externe.

S-au contrazis de la distanță. Ilie Bolojan a zis că - evident - ne aflăm la distanță destul de mare de România și că avem foarte puțini cetățeni români acolo, iar aceștia sunt gestionați prin reprezentanța Uniunii Europene. Adică a zis că nu avem de ce să ne facem griji pentru românii din Venezuela, în timp ce Oana Țoiu spune altceva.

Oana Țoiu a zis că „ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela, țară unde trăiește o mică, dar relevantă, comunitate cu rădăcini românești. Prima prioritate este siguranța cetățenilor români din această țară”.

Deci în timp ce Ilie Bolojan spune că avem puțini cetățeni în Venezuela, iar aceștia sunt gestionați prin reprezentanța Uniunii Europene, Oana Țoiu spune că „prima prioritate este siguranța cetățenilor români din această țară. Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela”. Vedeți aici toată postarea ministrei.

Se bat cap în cap declarațiile Oanei Țoiu cu ale lui Ilie Bolojan pe tema Venezuela

„Chiar dacă este o distanță destul de mare de România, ca țară ne uităm cu atenție la ceea ce se întâmplă în America de Sud, în Venezuela, o țară a cărei conducere nu a fost recunoscută de comunitatea internațională și nici de România, în urma alegerilor care au fost apreciate ca fiind falsificate anul trecut. România nu are ambasadă în Caracas, puținii cetățeni români pe care îi avem acolo sunt gestionați prin reprezentanța Uniunii Europene. În această situație ne uităm la ceea ce se întâmplă sperând că se va găsi o formulă de tranziție către un regim care să aibă o validare democratică și o soluție pentru a evita conflictele, inclusiv în Venezuela”, a zis Ilie Bolojan.

De asemenea, premierul a spus că România se uită cu atenție la situația din Venezuela, poziția Bucureștiul pe subiect va fi în linie cu poziția Uniunii Europene. Adică momentan nu avem o poziție.

Oana Țoiu însă... are. Citiți aici toata declarația.

CITEȘTE ȘI: În 2025, cititorii DC Media Group au fost de milioane. Un an greu, înțeles mai bine împreună 

Oana Țoiu „îl contrazice” și pe Donald Trump

Oana Țoiu nu este de acord cu Donald Trump în ceea ce o privește pe Maria Corina Machado.

Oana Țoiu a zis că: „Lidera opoziției venezuelene și recenta laureată a premiului Nobel pentru pace, Maria Corina Machado, a fost forțată de regimul Maduro să trăiască în clandestinitate pentru că acestui dictator i-a fost teamă de democrație, de voința venezuelenilor, însa regimurile brutale nu pot continua la nesfârșit.Împărtășim pe deplin prioritatea combaterii traficului de droguri și a criminalității organizate, care reprezintă o amenințare semnificativă la securitatea noastră comună”.

Asta în timp ce Donald Trump a spus că „lidera opoziției venezuelene și laureata Premiului Nobel pentru Pace Maria Corina Machado nu are sprijinul sau respectul necesar pentru a conduce Venezuela”.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Acord tip Malta, sau eșec al armamentului rusesc. De ce nu a ripostat armata lui Maduro 

„Cred că i-ar fi foarte greu să fie în fruntea țării. Nu se bucură de sprijin sau respect în țara sa. Este o femeie foarte drăguță, dar nu inspiră respect”, a declarat președintele, adăugând că Statele Unite nu au avut niciun contact cu Machado.

