€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Info utile Termoenergetica: Sute de blocuri fără căldură și apă caldă în București
Data actualizării: 15:59 04 Ian 2026 | Data publicării: 15:59 04 Ian 2026

Termoenergetica: Sute de blocuri fără căldură și apă caldă în București
Autor: Crişan Andreescu

termoficare
 

Furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă este afectată în sectoarele 2 și 3, precum și parțial în sectoarele 4 și 5, în urma unei avarii produse duminică dimineața la CET Sud - ELCEN.

'O nouă avarie la CET Sud - ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, a avut loc în această dimineață. De această dată, problema a apărut la un cazan-turbină care încălzește sute de litri de apă. Astfel, furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă este afectată în sectoarele 2, 3 și parțial în sectoarele 4 și 5. Ca soluție provizorie, vom aronda o parte dintre consumatorii din Sectorul 4 la CET Progresul.

 În prezent, temperatura agentului termic pe turul primar este de aproximativ 87°C, față de comanda cerută de 95°C, și presiuni scăzute. Totodată, la nivelul CET Sud, debitul maxim livrat va fi de aproximativ 5.000 - 5.500 t/h, un debit insuficient pentru a asigura parametrii optimi de funcționare', se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Termoenergetica.

Termenul estimat pentru remedierea avariei este 7 ianuarie, orele 23,30, precizează sursa citată.

'Apoi, după finalizarea lucrărilor și repunerea în funcțiune a cazanului-turbină, este necesar un interval de aproximativ 24 de ore pentru ca temperatura agentului termic să ajungă la parametri normali în toate punctele termice afectate', precizwază sursa citată.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Vremea până la Bobotează. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată: Unde va ninge din nou
Publicat acum 16 minute
Controversă cu tradiția privind spălatul rufelor de Bobotează și ulterior. Vasile Ioana: Doamne ferește!
Publicat acum 19 minute
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
Publicat acum 25 minute
Democrații vor să blocheze în Senat trimiterea de trupe în Venezuela. ”Suntem mințiți de administrația Trump”
Publicat acum 34 minute
Termoenergetica: Sute de blocuri fără căldură și apă caldă în București
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 19 ore si 45 minute
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Publicat acum 19 ore si 8 minute
Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Publicat acum 22 ore si 53 minute
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat acum 20 ore si 45 minute
Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei
Publicat pe 03 Ian 2026
Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Considerați că intervenția lui Trump în Venezuela este:
Necesară și legitimă
Necesară, dar ilegitimă
Trimite răspunsul
x close