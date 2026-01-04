Termoenergetica: Sute de blocuri fără căldură și apă caldă în București

Furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă este afectată în sectoarele 2 și 3, precum și parțial în sectoarele 4 și 5, în urma unei avarii produse duminică dimineața la CET Sud - ELCEN.
'O nouă avarie la CET Sud - ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, a avut loc în această dimineață. De această dată, problema a apărut la un cazan-turbină care încălzește sute de litri de apă. Astfel, furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă este afectată în sectoarele 2, 3 și parțial în sectoarele 4 și 5. Ca soluție provizorie, vom aronda o parte dintre consumatorii din Sectorul 4 la CET Progresul.
În prezent, temperatura agentului termic pe turul primar este de aproximativ 87°C, față de comanda cerută de 95°C, și presiuni scăzute. Totodată, la nivelul CET Sud, debitul maxim livrat va fi de aproximativ 5.000 - 5.500 t/h, un debit insuficient pentru a asigura parametrii optimi de funcționare', se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Termoenergetica.
Termenul estimat pentru remedierea avariei este 7 ianuarie, orele 23,30, precizează sursa citată.
'Apoi, după finalizarea lucrărilor și repunerea în funcțiune a cazanului-turbină, este necesar un interval de aproximativ 24 de ore pentru ca temperatura agentului termic să ajungă la parametri normali în toate punctele termice afectate', precizwază sursa citată.
de Val Vâlcu