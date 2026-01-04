Elena Lasconi îi taxează pe turiștii care vizitează Câmpulungul. Cât trebuie să scoți din buzunar

Începând din acest an, în Câmpulung a fost instituită o taxă specială pentru promovarea turistică, în valoare de 1% la tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur. Valoarea nu include TVA, potrivit Evenimentul Muscelean.

Pe 29 decembrie 2025, când a fost aprobată noua obligație la bugetul local, s-a adoptat și un regulament în acest sens și a fost reglementat modul de instituire și de utilizare. Primăria Câmpulung a apelat la procedura consultării publicului, pentru ca locuitorii municipiului să aibă posibilitatea să lanseze propuneri, eventual, obiecții față de noua măsură pe care autoritățile locale o vor aplica din acest an.

Taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Câmpulung a fost instituită conform Codului Fiscal, din rațiuni de creștere a gradului de atractivitate a municipiului, și este utilizată pentru finanțarea activităților de promovare și punere în valoare a patrimoniului turistic al municipiului.

CITEȘTE ȘI - A murit Alin Vlădău, viceprimarul din Câmpulung. Avea doar 50 de ani. Elena Lasconi, mesaj emoționant

Cine sunt cei care vor plăti această taxă?

Plătitorii taxei speciale pentru promovarea turistică sunt persoane care beneficiază de servicii de cazare în toate structurile de primire turistică cu funcțiune de cazare de pe raza municipiului Câmpulung: hoteluri, hoteluri-apartament, hosteluri, moteluri, vile turistice, cabane turistice, bungalow-uri, sate de vacanță, campinguri, popasuri turistice, căsuțe de tip camping, apartamente și camere de închiriat în locuințe familiale, inclusiv pontoane plutitoare, pensiuni turistice și alte unități cu funcțiune de cazare turistică, clasificate, în curs de clasificare sau neclasificate de Ministerul Turismului.

Persoanele fizice și juridice – rezidente și nerezidente, inclusiv deținătorii platformelor online de intermediere a serviciilor de cazare, vor avea obligația ca în documentele pentru încasarea tarifelor de cazare să evidențieze distinct taxa specială pentru promovarea turistică.

Această nouă obligație se încasează de către structura de primire turistică cu funcțiune de cazare din Câmpulung, odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate. Deținătorii platformelor online de intermediere, de tip Booking, Airbnb etc. (operator intermediar) sau agenții de turism, care vor încasa contravaloarea serviciilor de cazare, vor colecta și taxa de promovare turistică aferentă acestor servicii. În situația în care colectarea este realizată de operatorii intermediari sau agențiile de turism, unitatea de primire cu funcțiune de cazare nu va mai avea obligația de colectare și raportare a taxei de promovare turistică.

Taxa se varsă la bugetul local lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost colectată de la persoanele care au plătit cazarea.

VEZI ȘI - Fotbaliştii de la ARO Muscelul Câmpulung, la "şcoală". Li s-au predat noile reguli din fotbal

Cine beneficiază de scutire de la plata taxei

a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, și persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;

c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.

Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei de promovare turistică, persoanele interesate trebuie să facă dovada cu: certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, cuponul de pensie, sau orice alt document similar, însoțit de actul de identitate.

Constituie contravenții

Depunerea peste termen a declarației-decont prevăzută în hotărâre, caz în care sancțiunea este amenda de la 500 lei la 1.000 lei;

Nedepunerea declarațiilor-decont, situație în care amenda este cuprinsă între 1.000 și 2.000 lei.

Sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata taxei datorate de către persoanele fizice/juridice se sancționează conform legislației în vigoare privind combaterea evaziunii fiscale.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către inspectorii fiscali din cadrul Serviciului Administrare Venituri Persoane Fizice și Juridice împuterniciți de primarul municipiului Câmpulung, cu sprijinul agenților de poliție din cadrul Direcției Poliția Locală.