O nouă stațiune turistică pe harta României. A atras sute de mii de oameni în ultimii ani

Comuna Jurilovca din județul Tulcea, cunoscută pentru Festivalul Borșului Lipovenesc, urmează să devină stațiune turistică de interes local. În 2024, comuna a fost nominalizată pentru a intra în lista „Best Tourism Villages” a Organizației Mondiale a Turismului, recunoscându-i astfel potențialul turistic și eforturile de dezvoltare sustenabilă.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, primarul din Jurilovca, Eugen Ion, a făcut anunțul lansării în dezbatere publică a proiectului hotărârii de guvern prin care Jurilovca devine stațiune turistică de interes local.

„Mesajul meu de astăzi este adresat în primul rând locuitorilor comunei noastre. E o veste pe care v-o dau bucuros și emoționat pentru că suntem aproape de un moment important.

Poate ca ar fi trebuit să aștept până aveam hotărârea, dar sunt nerăbdător. Și vreau sa va împărtășesc faptul că deja a fost lansat în dezbatere publică proiectul hotărârii de guvern prin care comuna noastră va deveni STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL!

Este un pas important pe care îl facem noi, întreaga comunitate, după o muncă intensă de 13 ani. Să ne amintim unde eram în 2012, cum arăta comuna și cât de departe eram de a fi o destinație turistică, un loc în care turismul să fie generator de venituri și al unui trai mai bun pentru oamenii de aici“, a scris Eugen Ion.

Jurilovca, evoluție spectaculoasă în numai 13 ani

Ca urmare a unei bune guvernări locale, dar și a unor investiții private eficiente, în 13 ani, comuna Jurilovca a evoluat de la aproximativ 30 de locuri de cazare la aproape 900, plus numeroase obiective de agrement sau de petrecere a timpului liber.

„Astăzi, în Jurilovca este vizibil rezultatul muncii localnicilor, a administrației locale și al investițiilor de peste 40 de milioane de euro, cărora li se vor adăuga, în următorii ani, alte investiții, de aproximativ 50 de milioane de euro.

Noi, primăria, am dezvoltat și modernizat infrastructura și am creat oportunități. Dar nu am fi ajuns în pragul unui moment atât de important dacă nu ar fi existat investițiile private. Doar așa am putut ajunge de la doar două unități de cazare autorizate, în urmă cu 13 ani, la peste 40 astăzi și de la doar 30 de locuri de cazare în satul Jurilovca la aproape 900 de locuri de cazare în întreagă comună, în camping, pensiuni moderne și două resorturi. Ca să nu mai vorbesc de cele 5 restaurante și cele 3 puncte gastronomice care funcționează astăzi aici. Fără acești oameni care au investit muncă și bani, care au atras fonduri europene pentru ca mai apoi să poată atrage turiști, nu am fi reușit nici să visăm la statul de stațiune.

Le mulțumesc oamenilor din echipa Primăriei Jurilovca, cei care au muncit din greu pentru toate proiectele realizate, le mulțumesc tuturor colaboratorilor care ne-au fost alături în ultimii 13 ani și le mulțumesc, desigur, locuitorilor Jurilovcăi.

Comuna noastră va intra, în câteva săptămâni, într-o nouă fază a dezvoltării sale, iar pentru asta am muncit împreună. Cum împreună vom munci și mai departe pentru a crește în continuare“, a mai scris Eugen Ion.

Numai în 2024, Festivalul Borșului Lipovenesc de la Jurilovca a atras peste 150.000 de turiști în numai 2 zile, cifră cu peste 50% mai mare decât în anul precedent.