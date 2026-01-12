Traian Bădulescu, consultant în turism şi purtător de cuvânt al ANAT, a vorbit în cadrul emisiunii Totul despre bani de la DC News și DC Business, despre destinațiile preferate de români pentru vacanție.

”Care sunt destinațiile vedetă, din primele date pe care le aveți, cu privire la anul 2026?”, a întrebat moderatorul Mihai Ciobanu.

”În primul rând, pe partea de turism intern este și România, chiar dacă va fi o scădere, dar, din punct de vedere statistic, majoritatea românilor călătoresc în România. Raportul de români care călătoresc în țară versus românii care merg în străinătate este de 3 la 1, în favoarea României. Însă este o creștere pentru destinațiile externe, mă refer doar la turiști, care consumă nopți de cazare, nu mă refer la românii care merg la rude etc. Turist este cel care consumă minimum o noapte de cazare la un hotel, în afara localității de domiciliu, până la urmă. Pe lângă principalele destinații din România, firește că vorbim despre litoralul românesc, turismul rural, montan - balnear, în top rămâne Grecia”, a spus Traian Bădulescu.

Grecia, destinația externă numărul unu pentru români

”Grecia este, de foarte mulți ani, destinația externă numărul 1 a românilor. Potrivit statisticilor elene, anul trecut au fost 1,3 milioane de turiști români în Grecia. Apoi, vorbim despre Bulgaria, pentru că este un litoral aflat în proximitate. Către litoralul bulgăresc faci, cel puțin, partea nordică, cu mașina, aproape la fel cât faci către litoralul românesc, ca timp. Știm că au multe hoteluri all-inclusive, cu tarife foarte bune, pentru că ei au și veniturile mai mici și taxele mai mici.

Apoi, Turcia se află în top, chiar dacă Antalya a crescut mult prețurile în ultimii ani, dar sunt români care vor în continuare să meargă la resorturile all inclusive și ultra all inclusive din Antalya. Deși există cealaltă varianta, la Marea Egee, cu prețuri mai mici în Belek, Marmaris, unde prețurile sunt mai mici. Cel mai mult românii iubesc Marea Egee.

De asemenea, Egiptul este o destinație în creștere pentru români, au avut o creștere enormă anul trecut (...) Tunisia este o altă destinație care a început să atragă mai mulți români, totodată și Spania”, a declarat Traian Bădulescu, la DC News.

