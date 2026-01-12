€ 5.0896
|
$ 4.3564
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3564
 
DCNews Lifestyle Top cele mai căutate destinații de vacanță în 2026. Ce preferă românii? Traian Bădulescu: Iubesc Marea Egee!
Data actualizării: 16:07 12 Ian 2026 | Data publicării: 16:00 12 Ian 2026

EXCLUSIV Top cele mai căutate destinații de vacanță în 2026. Ce preferă românii? Traian Bădulescu: Iubesc Marea Egee!
Autor: Andrei Itu

Româncă și sute de turiști blocați pe o insulă pustie din Yemen: Nimeni nu știe nimic Rol ilustritativ. Sursa foto: Freepik

Anumite destinații sunt tot mai căuate de căutate de români pentru a-și petrece vacanțele în 2026.

 

Traian Bădulescu, consultant în turism şi purtător de cuvânt al ANAT, a vorbit în cadrul emisiunii Totul despre bani de la DC News și DC Business, despre destinațiile preferate de români pentru vacanție.

”Care sunt destinațiile vedetă, din primele date pe care le aveți, cu privire la anul 2026?”, a întrebat moderatorul Mihai Ciobanu.

”În primul rând, pe partea de turism intern este și România, chiar dacă va fi o scădere, dar, din punct de vedere statistic, majoritatea românilor călătoresc în România. Raportul de români care călătoresc în țară versus românii care merg în străinătate este de 3 la 1, în favoarea României. Însă este o creștere pentru destinațiile externe, mă refer doar la turiști, care consumă nopți de cazare, nu mă refer la românii care merg la rude etc. Turist este cel care consumă minimum o noapte de cazare la un hotel, în afara localității de domiciliu, până la urmă. Pe lângă principalele destinații din România, firește că vorbim despre litoralul românesc, turismul rural, montan - balnear, în top rămâne Grecia”,  a spus Traian Bădulescu.

Grecia, destinația externă numărul unu pentru români

”Grecia este, de foarte mulți ani, destinația externă numărul 1 a românilor. Potrivit statisticilor elene, anul trecut au fost 1,3 milioane de turiști români în Grecia. Apoi, vorbim despre Bulgaria, pentru că este un litoral aflat în proximitate. Către litoralul bulgăresc faci, cel puțin, partea nordică, cu mașina, aproape la fel cât faci către litoralul românesc, ca timp. Știm că au multe hoteluri all-inclusive, cu tarife foarte bune, pentru că ei au și veniturile mai mici și taxele mai mici.

Apoi, Turcia se află în top, chiar dacă Antalya a crescut mult prețurile în ultimii ani, dar sunt români care vor în continuare să meargă la resorturile all inclusive și ultra all inclusive din Antalya. Deși există cealaltă varianta, la Marea Egee, cu prețuri mai mici în Belek, Marmaris, unde prețurile sunt mai mici. Cel mai mult românii iubesc Marea Egee.

De asemenea, Egiptul este o destinație în creștere pentru români, au avut o creștere enormă anul trecut (...) Tunisia este o altă destinație care a început să atragă mai mulți români, totodată și Spania”, a declarat Traian Bădulescu, la DC News.

Video

Vezi și - Overbooking-ul, practica companiilor aeriene care te poate lăsa fără loc în avion, deși ai bilet. Când ai dreptul la compensații

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

traian badulescu
zanzibar
thailanda
vacante
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Ce este grupa sanguină „aurie”? Mai puțin de 50 de persoane din întreaga lume o au
Publicat acum 13 minute
Cine sunt concurenţii noului sezon „Casa Iubirii”
Publicat acum 39 minute
Frig pe bani grei în Sectorul 1. Căldură doar pe factură! Scandalul termoficării în Pajura
Publicat acum 52 minute
Anunț de ultimă oră pentru aceste școli, din cauza condițiilor meteo
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Lumea arde, barilul scade: Paradoxul care rescrie regulile energiei odată cu atacul asupra Venezuelei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Ian 2026
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 10 Ian 2026
Părintele Ioan Cozma și-a condus fiul, pe Matei, singur pe ultimul drum. A cedat lângă sicriu VIDEO
Publicat acum 19 ore si 3 minute
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat acum 23 ore si 1 minut
Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria
Publicat pe 11 Ian 2026
Numerologul Romeo Popescu, previziunea anului 2026 care dă fiori - VIDEO
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close