Sectorul HoReCa, afectat de măsurile Guvernului Bolojan. Specialist în turism: Acești oameni chiar suferă

Măsurile de austeritate din primele două pachete fiscal-bugetare ale Guvernului Bolojan au lovit puternic mediul antreprenorial din România, inclusiv sectorul HoReCa. Într-un dialog cu Ciprian Șlemco, specialist în turism și președinte al Organizației de Management al Destinației (OMD) Piatra Neamț, acesta a precizat că țara noastră a devenit o destinație scumpă, iar oamenii de afaceri din acest domeniu fac tot posibilul pentru a ține prețurile jos.

„Suntem într-o perioadă de criză, România a devenit un produs scump pentru turismul străin, ăsta este adevărul. Noile măsuri fiscale ne influențează, însă dacă sunt benefice sau dacă neapărat trebuiau impuse, nu sunt eu în măsură să spun acest lucru“, a precizat Ciprian Șlemco.

„Noi, cei din turism, nu facem decât să le suportăm pentru moment, încercăm să ținem, cât se poate de bine, prețurile sub control pe ceea ce înseamnă pachetele turistice. Concurăm cu destinații ca Ungaria, Slovacia, Polonia, care sunt apropiate de noi atât ca peisaj, cât și ca prețuri. Atunci, interesul pe care îl avem este să ținem produsul cât se poate de autentic, dar în același timp și la un preț echilibrat“, a explicat președintele OMD Piatra Neamț.

Ciprian Șlemco: Oamenii din HoReCa suferă

Dincolo de creșterea TVA, explozia prețurilor a influențat la rândul ei costul produselor, iar sectorul HoReCa nu mai are capacitatea să ofere meniuri la prețuri accesibile. Cu toate acestea, Ciprian Șlemco e încrezător că lucrurile se vor stabiliza în viitor, iar România va ajunge la capacitatea din 2019, pe care l-a descris ca un „an de explozie“ pentru turismul românesc.

„Dacă ne referim la sectorul HoReCa, pot să spun că acești oameni chiar suferă în acest moment. Prețurile au explodat, nu mai putem avea meniuri cu un buget permisibil, dar, totuși, colegii noștri care lucrează cu agențiile de turism caută soluții ca să putem ține aceste prețuri echilibrate. Nu suntem în acest moment o destinație ieftină și trebuie să muncim să revenim la nivelul anului 2019.

Dacă reușim să aducem numărul de turiști din 2019, care a fost un an extraordinar, un an de explozie, cred că suntem pe drumul cel bun. Mai avem de muncit și căutăm soluții“, a precizat, pentru DC News, Ciprian Șlemco, președintele OMD Piatra Neamț.