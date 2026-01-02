Cele două orașe din România, incluse în topul celor mai sigure orașe din lume

Dan Negru a postat un clip pe rețelele sociale, în care s-a declarat impresionat de faptul că două localități din România se află într-un top mondial, făcut de Qatar, al celor mai sigure orașe din lume.

Care sunt orașele din România aflate în top

”Este un clasament cu care cei din Qatar se laudă. Este topul celor mai sigure orașe din lume, unde Doha este pe locul trei. Turismul lor se mândrește cu aceasta și cu faptul că este o țară sigură. Însă, în clasamentul acesta, am rămas gură-cască să descopăr două orașe românești (...) Cluj-Napoca și Brașov sunt în același clasament, în topul celor mai sigure orașe din lume în 2025”, a declarat Dan Negru.

Reguli stricte în Qatar pentru a avea ordine și disciplină

”Liniștea din Qatar este dată și de pedepse. Aici încă există pedeapsa capitală. Pedepsele sunt aspre, oricare ar fi ele. Dacă te prinde beat la volan, n-ai nicio șansă să scapi de închisoare. Dacă arunci pe jos șervețel, ambalaj sau orice și te-au prins pe cameră, amenda este de 2.000 de euro. Uite, este curățenie generală. Dacă ești turist și nu plătești, nu poți să ieși din țară. Promovarea turistică este uriașă (...)

Au toleranță zero și pentru corupția guvernamentală. Au celebrul caz al unui fost ministru de Finanțe Ali Sharif Al-Emadi, care a luat 20 de ani de pușcărie pentru corupție. Încă este la pușcărie și i-au confiscat toată averea, pentru că un proverb arăbesec spune: Cămila are două cocoașe: prudența și chibzuința”, a spus Dan Negru, pe o rețea socială, unde a atașat și un video în acest sens.



