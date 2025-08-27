Fenomen periculos pe o insulă din Grecia. Turiști amendați după ce au făcut - Video

Un obicei de vacanță tot mai popular pe insula Sikinos din Marea Egee a atras atenția autorităților elene.

Mai multe clipuri, de pe rețelele sociale, surprind un obicei periculos în insula Sikinos, situată la nord-vest de Santorini. Imaginile arată cum tinerii plonjează în mare atunci când feriboturile părăsesc portul. Mai mult, mulțimea de spectatori îi aplaudă din port și de pe puntea navei.

Însă acest fapt este considerat riscant de autoritățile portuare, care au început să împartă amenzi.

”Este un fenomen îngrijorător din ultimii ani. A devenit un fel de obicei pentru tinerii turiști să sară în apă, ca și cum și-ar lua rămas bun de la vară”, a spus un oficial al Ministerului Transporturilor Maritime.

Ofițerii pazei de coastă locale sunt staționați în port și transmit des avertisment. Autoritățile afirmă că șapte sau opt participanți identificați în ultimul incident au fost amendați. De asemenea,procurorii de pe insula vecină Naxos au fost anunțați în situația în care sunt necesare măsuri legale suplimentare.

Oficialii afirmă că cel mai mare pericol nu este de la elicea feribotului, pentru că tinerii așteaptă câteva secunde înainte de a sări în apă, ci de la curenții puternici care apar la plecarea navelor.

”Acești curenți pot împinge înotătorii unul în celălalt sau peste stânci și structuri portuare, provocând leziuni”, a spus un oficial, scrie Ekathimerini.

