Press trip maraton în Nordul Moldovei și Bucovina, organizat de Asociația TRAVEL PRO alături de parteneri locali

Asociația Jurnaliștilor Profesioniști de Turism – TRAVEL PRO pornește, la finalul lunii noiembrie, într-un press trip maraton de două săptămâni dedicat documentării și promovării unor destinații reprezentative din Județul Neamț, Bucovina și Nordul Moldovei. Itinerariul cuprinde patru zone-cheie – Piatra Neamț, Târgu Neamț, Gura

Humorului–Voroneț și Botoșani – și este organizat împreună cu parteneri locali și

organizații de management al destinațiilor.

Acest amplu proiect editorial vine după succesul înregistrat la Târgul de Turism al României, unde TRAVEL PRO a organizat Gala Travel Pro Stars și Dezbaterea TRAVEL PRO Events – moment istoric în care toate asociațiile de jurnaliști de turism din România au fost prezente împreună pe aceeași scenă, alături de președintele ANAT, Alin Burcea, marcând o etapă nouă în dialogul profesional din industria turismului.

Piatra Neamț – „oraș de poveste în inima Moldovei” (Județul Neamț)

Prima etapă, desfășurată între 29 noiembrie și 4 decembrie, include vizite la Curtea Domnească, Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni, Muzeul de Etnografie, Sinagoga Baal Șem Tov, Biserica de lemn „Schimbarea la Față” din Văleni, Mănăstirea Văratec și Mănăstirea Bistrița. Programul continuă cu experiențe panoramice de pe Muntele Cozla,

accesibil prin telegondolă, și întâlniri cu actorii locali din turism, fiind completat cu participarea la deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun” 2025.

„Un astfel de press trip are o importanță strategică pentru Piatra Neamț, mai ales într-un moment în care destinația investește în dezvoltare și în reconectarea patrimoniului local cu publicul național și internațional. Suntem bucuroși să îi avem alături pe jurnaliștii Asociației TRAVEL PRO și îi așteptăm să descopere transformările prin care trece orașul și proiectele care pregătesc noul sezon turistic”, a declarat Ciprian Șlemco, președintele OMD Local Piatra

Neamț.

Târgu Neamț – patrimoniu cultural, literar și spiritual (Județul Neamț)

Între 4 și 6 decembrie, itinerariul continuă cu vizite la Mănăstirea Agapia și pictura lui Nicolae Grigorescu, Mănăstirea Neamț, Casa Memorială Sadoveanu, Parcul Natural Vânători Neamț și rezervația de zimbri. Programul include și repere simbolice ale culturii române: Cetatea Neamțului și Casa Creangă, recent reintrodusă în circuitul turistic,

consolidând profilul cultural al regiunii.

Gura Humorului – Bucovina autentică

În perioada 6–8 decembrie, etapa de Bucovina, organizată de Luxuria Travel și Pensiunea Carmen Silvae în cadrul campaniei „Descoperim România Autentică”, include vizitarea Mănăstirii Voroneț și a Mănăstirii Gura Humorului, precum și activități culturale și gastronomice locale. Participanții vor experimenta specificul bucovinean și modul în

care tradițiile și comunitățile contribuie la identitatea acestei regiuni turistice reprezentative.

Botoșani – tradiție, cultură și Gala Turismului „Descoperă Nord-Est”

Din 8 până în 12 decembrie, delegația TRAVEL PRO participă la activitățile organizate de ADR Nord-Est, incluzând Conferința „Descoperă Nord-Est” și Gala de excelență în turism – ediția a X-a. Agenda prevede vizite la meșterul popular Badea Costică din Joldești, Mănăstirea Vorona, Parcul Cornișa AquaPark & Sports, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, atelierul de ceramică Kuty–Iacinschi și un tur extins al municipiului Botoșani, evidențiind modernizarea și diversificarea produselor turistice ale regiunii.

„Prezența jurnaliștilor profesioniști în cadrul acestei ediții are o valoare majoră pentru noi, pentru că proiectele și destinațiile din Nord-Est merită vizibilitate și o reprezentare corectă în presa națională. Faptul că veniți la cea de-a zecea ediție a Galei Turismului Regiunii Nord-Est, un eveniment care reunește specialiști în turism, reprezentanți ai industriei HORECA, OMD-uri, asociații de promovare a destinațiilor, precum și reprezentanți ai administrației publice din România, Republica Moldova și Ucraina, este esențial pentru demararea unui nou proiect comun – Ruta Europeană Cucuteni–Trypillie.

Tot aici va avea loc și un moment important: lansarea Rutei Gastronomice Transfrontaliere România–Moldova. Colaborarea cu Asociația TRAVEL PRO contribuie direct la ceea ce ne propunem: promovare autentică, conectarea

comunităților și accelerarea dezvoltării turistice într-o regiune cu un potențial extraordinar”, a declarat Ana Roxana Șlemco, directorul Centrului Regional de Studii Nord-Est din cadrul ADR Nord-Est.

În contextul acestui amplu program editorial, reprezentanții TRAVEL PRO vor analiza evoluția destinațiilor vizitate, modul în care au fost valorificate investițiile locale și felul în care comunitățile dezvoltă produse turistice noi sau reinterpretează patrimoniul existent.

„Așteptăm cu mare interes profesional această excursie de presă în Nordul Moldovei, organizată în niște locuri deosebite pe care le-am vizitat mai demult. Suntem curioși ce s-a schimbat de atunci, cât de mult și de bine a crescut oferta turistică dintr-o zonă a țării pe nedrept neglijată în proiectele majore de infrastructură. Această regiune suferă și la capitolul promovare turistică națională și internațională, un element important al strategiei de dezvoltare locală a oricărei destinații”, a declarat Grig Bute, vicepreședintele Asociației TRAVEL PRO.

Materialele realizate pe parcursul deplasării – emisiuni TV, reportaje, interviuri, articole pentru presa tipărită și online – vor fi difuzate de 11 publicații naționale, dar și locale, din București, Constanța și Timișoara, precum și de o televiziune regională și un post de radio național, asigurând o expunere semnificativă.