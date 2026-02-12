€ 5.0934
Data publicării: 11:25 12 Feb 2026

Exact Travel lansează ediția februarie a Târgului de Turism Online. Reduceri de până la 500 euro/persoană pentru primele 5 locuri din fiecare program 
Autor: Crişan Andreescu

WhatsApp Image 2026-02-12 at 11.02.07 (3)

Exact Travel organizează, în perioada 12–20 februarie, o nouă ediție a Târgului de Turism Online, eveniment care coincide cu desfășurarea târgului de turism de la Romexpo.

Prin această ediție, agenția își propune atât consolidarea destinațiilor consacrate din portofoliu, cât și aducerea în prim-plan a unor destinații noi, adresate atât clienților fideli Exact Travel, cât și întregii piețe de turism din România.

Destinații noi și programe extinse pentru 2026

Ediția din februarie aduce în premieră în portofoliul agenției o serie de destinații spectaculoase și mai puțin explorate de piața românească:

Irak, Kuweit, Bahrain, Qatar, Rwanda, Uganda, Burundi, Madagascar, Algeria, Namibia, Africa de Sud, Botswana și Canada.

Exact Travel rămâne în primul rând cunoscută pentru circuitele în destinații exotice, care sunt și la această ediție în prim-plan, printr-o multitudine de programe incluse în campanie, în special din noile destinații adăugate.

Totodată, agenția continuă dezvoltarea segmentului de croaziere de grup, organizate cu însoțitori proprii, în destinații precum Tahiti, Hawaii, Alaska, Caraibe și Norvegia.

Avantaje exclusive în perioada târgului

Pe durata Târgului de Turism Online, turiștii beneficiază de reduceri de până la 500 euro/persoană, aplicabile primelor 5 locuri din fiecare program inclus în campanie.

Interacțiunea cu echipa Exact Travel este disponibilă în sistem omni-channel: prin cereri online, telefonic, prin e-mail sau WhatsApp, fiecare turist având acces la consultanță dedicată.

Asia, în continuare lider în preferințele turiștilor

Datele interne ale agenției arată că peste 70% dintre clienții Exact Travel aleg Asia, confirmând poziționarea companiei ca lider pe acest segment.

Japonia rămâne best-sellerul agenției. Cererea record înregistrată începând cu 2023, după eliminarea restricțiilor de călătorie, nu doar că s-a menținut, ci a fost depășită an de an, înregistrând o creștere suplimentară de 20%.

China înregistrează o creștere semnificativă de 40%, Coreea de Sud (organizată atât individual, cât și în combinație cu Japonia) crește cu 25%, iar Vietnam continuă trendul ascendent, cu o creștere de 15% anul trecut.

Interesul pentru Orientul Îndepărtat confirmă atât profilul Exact Travel în piață, cât și dorința românilor de a descoperi destinații culturale complexe și autentice.

Tendințe: planificare timpurie și turiști mai aventuroși

Românii care aleg vacanțe exotice își planifică din timp călătoriile:

60% rezervă cu peste 6 luni în avans
Aproximativ 15% rezervă în ultimele două luni înainte de plecare
Un alt fenomen semnificativ este creșterea numărului de turiști solo: aproape jumătate din totalul rezervărilor sunt realizate de persoane care aleg să călătorească singure, dar să se alăture unui grup organizat.

De asemenea, turiștii români devin tot mai aventuroși: destinații precum Irak, Uzbekistan, statele din Golful Persic și Africa reprezintă împreună aproape 25% din rezervări, semnalând o orientare către turism cultural și istoric dincolo de rutele tradiționale.

„Prin ediția din februarie a Târgului de Turism Online ne dorim să punem în lumină nu doar ofertele speciale, ci și direcția în care evoluează turismul românesc: mai informat, mai curajos, mai atent la experiență. Continuăm să aducem destinații noi și programe atent construite, în care credem și în care am merge și noi”, declară Olivia Berghianu, Director Executiv Exact Travel.

Pentru programele dedicate Japoniei, unul dintre pilonii portofoliului agenției, Andrei Neagu, Tour Coordination Manager, subliniază interesul constant și creșterea susținută pentru această destinație emblematică.

La rândul său, Viviana Dumitru, Senior Product Manager, evidențiază diversificarea portofoliului și interesul crescut pentru destinațiile culturale și istorice emergente.

Exact Travel lansează blogul oficial

Odată cu dezvoltarea portofoliului, agenția lansează și blogul Exact Travel, o platformă dedicată ghidurilor de călătorie, articolelor despre cultură și tradiții, festivaluri și obiceiuri inedite din destinațiile promovate.

Decizia lansării a venit în urma analizei traficului: articolele de tip ghid și materialele culturale erau printre cele mai accesate pagini de pe site. Clienții Exact Travel sunt turiști informați, care se documentează înainte de plecare, iar blogul le oferă o experiență mai bine organizată și mai aprofundată.

Platforma este structurată în patru secțiuni principale:

Ghiduri de călătorie – informații practice, vize, recomandări de bagaj, lucruri de știut înainte de plecare
Destinații – articole dedicate fiecărei țări (de exemplu, o secțiune amplă pentru Japonia)
Cultură & Tradiții – teme precum artă, arhitectură, gastronomie, patrimoniu, festivaluri, natură
Pagina de echipă – unde cititorii pot descoperi profilul și experiențele celor care construiesc programele
Articolele sunt realizate cu sprijinul unei echipe editoriale, dar poartă 100% amprenta Exact Travel, fiind construite pe experiența directă a colegilor cu aproape 20 de ani în domeniu, pe experiențele însoțitorilor de grup și pe feedback-ul constant al turiștilor.

Blogul se diferențiază prin abordarea autentică: nu este o colecție de informații tehnice, ci un spațiu viu, construit din experiențe reale, impresii asumate și recomandări sincere. Nu „vinde” destinații, ci oferă perspectivă, claritate și încredere în alegerea vacanței potrivite.

Astfel, blogul devine o extensie firească a filosofiei Exact Travel: consiliere deschisă, transparență și profesionalism, pentru ca turistul bine informat să facă alegeri mai bune și să se bucure deplin de experiență.

Despre EXACT Travel, departamentul de outgoing al EXACT TOURS

Exact Travel, divizia de outgoing a Exact Tours – companie fondată în 1998 – duce mai departe o tradiție construită pe pasiune, respect și expertiză autentică în descoperirea lumii. Pentru noi, călătoria înseamnă mai mult decât a bifa destinații – înseamnă a crea experiențe cu sens, itinerarii atent concepute și momente care lasă o amprentă de durată. Recomandăm doar locuri pe care le cunoaștem în profunzime, iar tour-leaderii noștri, adevărate punți culturale, transformă fiecare itinerar într-o explorare imersivă a tradițiilor și nuanțelor locale. Cu rădăcini puternice în Japonia și un portofoliu extins în întreaga lume, suntem o afacere de familie care pune oamenii pe primul loc. Clienții revin pentru încrederea că atunci când apar provocări, suntem mereu acolo, iar fiecare experiență este tratată cu grijă, responsabilitate și respect. La Exact Travel, nu doar organizăm călătorii – creăm povești care inspiră și conectează.

