Ce trebuie să știi înainte să cumperi iaurt din supermarket. Cum îl alegi pe cel mai bun

Organizația Consumatorilor și Utilizatorilor (OCU) din Spania a analizat un total de 12 iaurturi grecești din supermarket și a concluzionat că „iaurturile grecești analizate sunt bogate în calciu, aproximativ 150 mg/100g, o valoare similară sau puțin mai mare decât cea a iaurtului tradițional. Ele nu conțin aditivi, zahărul prezent este lactoza naturală din lapte, conțin o cantitate semnificativă de proteine (4,2 g/100 g) și îmbunătățesc digestia lactozei la persoanele intolerante la lactoză, la fel ca iaurtul tradițional”. Toate iaurturile analizate de OCU îndeplinesc criteriile necesare pentru a fi considerate iaurt, deoarece conțin o cantitate suficientă de bacterii vii, au aciditatea corectă și mențin un nivel adecvat de calciu, potrivit 20minutos.es.

De ce să mănânci iaurt grecesc

Iaurtul grecesc este mai cremos decât iaurtul obișnuit datorită procesului de fabricare, care elimină zerul. Iaurtul grecesc poate conține de două ori mai multe proteine decât iaurtul obișnuit. Proteinele sunt o parte importantă a unei diete sănătoase și ajută la menținerea unei senzații de sațietate mai mult timp și, de obicei, iaurtul grecesc are un conținut mai scăzut de zahăr și carbohidrați.

Cercetările arată că oamenii pot mânca mai puțin pe parcursul zilei după o masă bogată în proteine. Un alt studiu a constatat că un consum mare de proteine îi determină pe oameni să consume mai puține calorii în general, ceea ce a contribuit la o pierdere mai mare în greutate.

Iaurtul grecesc este probiotic, ceea ce înseamnă că este produs de obicei din culturi bacteriene vii. Aceste bacterii pot ajuta la susținerea bacteriilor bune care trăiesc deja în sistemul digestiv. Consumul de probiotice precum iaurtul grecesc poate îmbunătăți capacitatea sistemului digestiv de a gestiona o mare varietate de alimente. De asemenea, acestea pot ajuta la menținerea regulată a tranzitului intestinal.

Cercetările sugerează că un consum de iaurt probiotic este benefic pentru sănătatea mintală a unei persoane.

Un studiu din 2016 a constatat că lucrătorii care au consumat 100 de grame de iaurt probiotic pe zi sau au luat o capsulă probiotică zilnic au experimentat mai puțin stres, depresie și anxietate decât cei care nu au făcut-o.

Acest efect se datorează probabil relației dintre intestin și creier și capacității intestinului de a produce neurotransmițători, cum ar fi serotonina și dopamina.

Iaurtul grecesc a fost asociat cu niveluri mai scăzute de colesterol și trigliceride, ceea ce poate reduce riscul de boli de inimă. Colesterolul și trigliceridele pot întări sau bloca arterele în timp, ducând la boli de inimă sau ateroscleroză. Prin controlul colesterolului, iaurtul grecesc vă poate ajuta să evitați bolile de inimă sau să încetiniți progresia acestora.