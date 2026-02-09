€ 5.0934
DCNews Stiri Regele Charles se pronunță pentru prima dată cu privire la legăturile lui Andrew cu Epstein
Data actualizării: 21:02 09 Feb 2026 | Data publicării: 21:00 09 Feb 2026

Regele Charles se pronunță pentru prima dată cu privire la legăturile lui Andrew cu Epstein
Autor: Alexandra Curtache

regele-charles_17251200 Sursa foto: Agerpres

Regele Charles s-a pronunțat pentru prima dată cu privire la implicarea lui Andrew Mountbatten-Windsor în cazul Jeffrey Epstein, într-o declarație dură.

Regele Charles și-a exprimat „profunda îngrijorare” cu privire la acuzațiile referitoare la comportamentul lui Andrew Mountbatten-Windsor și „va fi gata să sprijine” poliția dacă va fi contactat în legătură cu aceste acuzații, a declarat Palatul Buckingham.

Declarația oficială a Palatului Buckingham

„Regele și-a exprimat clar, prin cuvinte și acțiuni fără precedent, profunda sa îngrijorare cu privire la acuzațiile care continuă să iasă la iveală în legătură cu comportamentul domnului Mountbatten-Windsor. Deși acuzațiile specifice în cauză trebuie abordate de domnul Mountbatten-Windsor, dacă vom fi contactați de poliția din Thames Valley, suntem gata să îi sprijinim, așa cum v-ați aștepta. Așa cum s-a afirmat anterior, gândurile și simpatia Majestăților Lor au fost și rămân alături de victimele oricărei forme de abuz”, este declarația completă a Palatului Buckingham.

Prințul William și prințesa Kate au emis recent o declarație cu privire la această situație, iar un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a declarat în numele familiei regale: „Pot confirma că prințul și prințesa sunt profund îngrijorați de dezvăluirile continue. Gândurile lor rămân îndreptate către victime”.

Dosarele Epstein reaprind acuzațiile

Mai multe informații despre relația fostului prinț cu finanțatorul discreditat și violatorul de copii condamnat Epstein au ieșit la iveală în ultima serie de dosare Epstein, publicate de Departamentul de Justiție la sfârșitul lunii ianuarie.

Acestea au stârnit noi acuzații împotriva lui Andrew, fratele mai mic al regelui, întrucât se susține că o a doua femeie a fost trimisă în Marea Britanie de Epstein pentru o presupusă întâlnire sexuală cu Andrew.

O altă afirmație detaliază faptul că el i-a cerut lui Epstein o dansatoare exotică pentru un „menage a trois” în casa lui Epstein din Florida.

Printre dosare se aflau și fotografii cu Andrew îngenunchiat lângă o femeie, alături de alte acuzații care detaliază faptul că el a împărtășit rapoarte confidențiale despre vizitele sale în Hong Kong, Vietnam și Singapore, în perioada în care a fost trimis comercial al Regatului Unit.

Citește și: Jeffrey Epstein plănuia să trăiască 150 de ani. Epstein și-a făcut teste genetice care să-i regenereze corpul

Negarea acuzațiilor și precizări legale

Fostul duce de York a negat în mod continuu acuzațiile aduse împotriva sa. Faptul că numele sau fotografia unei persoane apar în dosare nu constituie o dovadă de comitere a unei fapte ilegale.

Virginia Giuffre, care s-a sinucis în 2025, a fost una dintre presupusele victime ale fostului prinț.

Ea a vorbit deschis despre relația sa cu Jeffrey Epstein, publicând chiar și o carte de memorii despre experiențele sale.

„Mama avea doar 17 ani în celebra fotografie în care apăreau atât Andrew, cât și Ghislane Maxwell. Ea a susținut că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu Mountbatten-Windsor în trei ocazii separate în 2001 și 2002, lucru pe care acesta l-a negat în mod continuu. Mulți au susținut chiar că imaginea a fost editată, deși un e-mail al lui Maxwell, care a reapărut în dosare, a confirmat că era reală. În 2001, eram la Londra când s-a întâlnit cu mai mulți prieteni de-ai mei, printre care și prințul Andrew. A fost făcută o fotografie, probabil pentru că ea voia să o arate prietenilor și familiei”, i-a spus Maxwell lui Epstein în 2015.

Familia lui Giuffre a recunoscut că, după zeci de ani, se simte răzbunată.

