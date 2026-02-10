Triplă crimă la Ankara: Mama, soția și fiica, ucise de un deținut eliberat temporar

Conform presei din Turcia, cele trei victime, toate împuşcate mortal, erau mama, soţia şi fiica suspectului, care apoi şi-a îndreptat arma asupra sa.

Bărbatul, care executa o pedeapsă cu închisoarea pentru "ameninţări cu arma" şi "fraudă" în nord-vestul Turciei, fusese eliberat pentru unsprezece zile la începutul lunii februarie, potrivit agenţiei private de ştiri DHA.

"Anul trecut, şase femei au fost ucise de persoane care evadaseră din închisoare sau erau eliberate temporar. Miniştrii Justiţiei şi ai Internelor au păstrat tăcerea şi nimeni nu a fost tras la răspundere! Iar astăzi, un alt deţinut (...) a putut să semene teroare încă o dată", a denunţat pe X grupul Comitetele de Solidaritate Feminină, afiliate Partidului Comunist turc.

Condamnând, de asemenea, această triplă crimă, asociaţia turcă "Vom opri femicidul" a convocat un miting marţi seara la Ankara.

Conform acestei organizaţii, 294 de femei au fost ucise de bărbaţi în Turcia în 2025, iar alte 297 au murit în circumstanţe suspecte.