€ 5.0910
|
$ 4.2740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.2740
 
DCNews Stiri Triplă crimă la Ankara: Mama, soția și fiica, ucise de un deținut eliberat temporar
Data publicării: 17:15 10 Feb 2026

Triplă crimă la Ankara: Mama, soția și fiica, ucise de un deținut eliberat temporar
Autor: Dana Mihai

Triplă crimă la Ankara: Mama, soția și fiica, ucise de un deținut eliberat temporar Amenințări și violență domestică. Foto: Pixabay

Uciderea a trei femei din aceeaşi familie, crimă comisă luni la Ankara, capitala Turciei, a stârnit indignare în rândul grupurilor feministe, care susţin că principalul suspect era un deţinut eliberat temporar.

Conform presei din Turcia, cele trei victime, toate împuşcate mortal, erau mama, soţia şi fiica suspectului, care apoi şi-a îndreptat arma asupra sa.

Bărbatul, care executa o pedeapsă cu închisoarea pentru "ameninţări cu arma" şi "fraudă" în nord-vestul Turciei, fusese eliberat pentru unsprezece zile la începutul lunii februarie, potrivit agenţiei private de ştiri DHA.

Citește și: „Stop femicid și violență domestică!” Europa ascultă strigătul femeilor din România. Gabriela Firea: „E un fenomen alarmant!” / FOTO

"Anul trecut, şase femei au fost ucise de persoane care evadaseră din închisoare sau erau eliberate temporar. Miniştrii Justiţiei şi ai Internelor au păstrat tăcerea şi nimeni nu a fost tras la răspundere! Iar astăzi, un alt deţinut (...) a putut să semene teroare încă o dată", a denunţat pe X grupul Comitetele de Solidaritate Feminină, afiliate Partidului Comunist turc.

Condamnând, de asemenea, această triplă crimă, asociaţia turcă "Vom opri femicidul" a convocat un miting marţi seara la Ankara.

Conform acestei organizaţii, 294 de femei au fost ucise de bărbaţi în Turcia în 2025, iar alte 297 au murit în circumstanţe suspecte.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

turcia
femicid
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă
Publicat acum 2 ore si 24 minute
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, spune că a scăpat de o tentativă de asasinat
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Psihologii lămuresc confuzia dintre chimie și compatibilitate în cuplu. Structura invizibilă care susține relația  
Publicat acum 2 ore si 33 minute
Podul dintre SUA și Canada, subiect de dispută între Trump și Carney. Ce își dorește liderul american
Publicat acum 2 ore si 48 minute
JO 2026 - Slovenia câștigă aurul la sărituri cu schiurile pe echipe mixte, România termină pe 12
 
Cele mai citite știri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close