Anul turistic 2026 – oferte şi destinaţii. Traian Bădulescu, interviu la DC News TV - VIDEO

Luni, 12 ianuarie, de la ora 14.00, la DC News TV vine Traian Bădulescu - consultant în turism şi purtător de cuvânt al ANAT. În cadrul emisiunii care va fi difuzată pe DC News TV, DC News şi DC Business, veţi putea afla informaţii importante şi interesante despre anul turistic 2026.

Iată care sunt câteva dintre întrebările la care va răspunde Traian Bădulescu:



• Cum a fost perioada sărbătorilor de iarnă din punct de vedere al numărului de turişti?

• Care au fost cele mai căutate destinaţii?

• Care sunt principalele tendințe de călătorie care se consolidează în 2026?

• Au apărut deja ofertele early booking? La ce nivel ajung reducerile oferite?

• Care sunt destinaţiile preferate pentru vacanţa de vară 2026?

• În ceea ce priveşte Bulgaria, cum afectează trecerea ţării la euro sectorul turistic?

• Recomandări pentru o vacanţă reuşită.

