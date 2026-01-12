€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Anul turistic 2026 – oferte şi destinaţii. Traian Bădulescu, interviu la DC News TV - VIDEO
Data actualizării: 08:53 12 Ian 2026 | Data publicării: 08:33 12 Ian 2026

EXCLUSIV Anul turistic 2026 – oferte şi destinaţii. Traian Bădulescu, interviu la DC News TV - VIDEO
Autor: Doinița Manic

traian-badulescu_74174900 Imagine cu Traian Bădulescu - consultant în turism şi purtător de cuvânt al ANAT. Foto: DC NEWS

Emisiune dedicată celor care au început deja să îşi planifice vacanţele şi călătoriile din acest an.

 

Luni, 12 ianuarie, de la ora 14.00, la DC News TV vine Traian Bădulescu - consultant în turism şi purtător de cuvânt al ANAT. În cadrul emisiunii care va fi difuzată pe DC News TV, DC News şi DC Business, veţi putea afla informaţii importante şi interesante despre anul turistic 2026. 

Iată care sunt câteva dintre întrebările la care va răspunde Traian Bădulescu: 


•    Cum a fost perioada sărbătorilor de iarnă din punct de vedere al numărului de turişti?
•    Care au fost cele mai căutate destinaţii?
•    Care sunt principalele tendințe de călătorie care se consolidează în 2026?
•    Au apărut deja ofertele early booking? La ce nivel ajung reducerile oferite?
•    Care sunt destinaţiile preferate pentru vacanţa de vară 2026?
•    În ceea ce priveşte Bulgaria, cum afectează trecerea ţării la euro sectorul turistic?
•    Recomandări pentru o vacanţă reuşită.

Rămâneţi alături de noi!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

traian badulescu
turism
vacante
vacante ieftine
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
BANCUL ZILEI: Lecția unui tată către fiică
Publicat acum 15 minute
Ministrul Energiei reunește Comandamentul Energetic Naţional în contextul avertizărilor meteo
Publicat acum 21 minute
VIDEO Selena Gomez a uimit la Globurile de Aur 2026 cu o rochie spectaculoasă, la care au lucrat sute de ore designerii
Publicat acum 28 minute
Lista premiilor la Globurile de Aur 2026
Publicat acum 30 minute
Anul turistic 2026 – oferte şi destinaţii. Traian Bădulescu, interviu la DC News TV - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Ian 2026
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 10 Ian 2026
Părintele Ioan Cozma și-a condus fiul, pe Matei, singur pe ultimul drum. A cedat lângă sicriu VIDEO
Publicat acum 9 ore si 52 minute
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat pe 10 Ian 2026
Pericolul din portocale și lămâi. Un expert indică la ce să fie atenți românii
Publicat acum 16 ore si 56 minute
Sofia Vicoveanca a făcut infarct
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close