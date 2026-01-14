€ 5.0896
DCNews Stiri Carina Gagiu, mărturie dureroasă despre viața în Franța, la "Diaspora în Direct" - VIDEO
Data actualizării: 11:17 14 Ian 2026 | Data publicării: 10:55 14 Ian 2026

EXCLUSIV Carina Gagiu, mărturie dureroasă despre viața în Franța, la "Diaspora în Direct" - VIDEO
Autor: Doinița Manic

carina-gagiu Imagine cu Carina Gagiu, invitată la emisiunea "Diaspora în Direct"

Carina Gagiu, o tânără româncă stabilită de mai mulți ani în Franța, vine miercuri, de la ora 15:00, la interviurile ȘtiriDiaspora.ro.

 

Invitată a jurnalistului Bogdan Bolojan în emisiunea "Diaspora în direct", Carina va vorbi deschis despre experiențele pe care susține că le-a trăit din cauza naționalității sale, de la adolescență și până la anii de studiu în Paris. 

Invitata a atras recent atenția opiniei publice după ce a vorbit, pe contul său de pe o aplicație de socializare, despre discriminarea la care ar fi fost supusă în Franța. Redacția ȘtiriDiaspora.ro a relatat pe scurt povestea ei, iar acum tânăra acceptă invitația de a spune totul, pe larg, într-un interviu video difuzat în cadrul emisiunii "Diaspora în direct".

Stabilită în Franța încă din adolescență, Carina spune că primele șocuri au apărut la doar 16 ani, atunci când s-a mutat într-o țară nouă, cu un nivel minim de cunoaștere a limbii franceze. Potrivit relatărilor sale, integrarea a fost extrem de dificilă, iar mediul școlar s-a transformat rapid într-un spațiu ostil. 

Experiențele negative nu s-ar fi oprit însă la liceu. Carina vorbește despre o formă de discriminare sistemică resimțită ulterior și în mediul universitar la Sorbona. 

Acuzațiile pe care le face sunt extrem de grave. În interviul de miercuri, Carina Gagiu va lămuri aceste lucruri. 

Interviul integral cu Carina Gagiu va fi difuzat miercuri, de la ora 15:00, pe ȘtiriDiaspora.ro și DCNews, în cadrul emisiunii "Diaspora în direct", moderată de jurnalistul Bogdan Bolojan.

diaspora in direct
Bogdan Bolojan
