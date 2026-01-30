€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Bile albe și bile negre pentru Guvernul Bolojan. Remus Borza, avocatul care a salvat Hidroelectrica, la DC NEWS - VIDEO
Data actualizării: 16:00 30 Ian 2026 | Data publicării: 13:40 30 Ian 2026

EXCLUSIV Bile albe și bile negre pentru Guvernul Bolojan. Remus Borza, avocatul care a salvat Hidroelectrica, la DC NEWS - VIDEO
Autor: Doinița Manic

remus borza invitat la dc news Imagine cu avocatul Remus Borza. Foto: DC NEWS

Remus Borza, avocatul care a salvat Hidroelectrica, vine din nou la interviurile DC News.

La jumătate de an de la instalarea noului Executiv, tragem linie și analizăm bilele albe și bilele negre ale Guvernului Bolojan, alături de avocatul Remus Borza, care este invitatul jurnalistului Val Vâlcu la intreviurile DC NEWS.

Avocatul care a salvat Hidroelectrica și care este în proces de salvare a Liberty Galați va pune punctul pe "i", cu o analiză la rece. Se va vorbi, printre alte subiecte de actualitate, despre prețul energiei și impactul asupra economiei, efectele măsurilor de austeritate, dar și despre reforma administrativ-teritorială.

Acestea şi multe alte informaţii le aflaţi vineri, 30 ianuarie 2026, de la ora 15:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Rămâneţi alături de noi!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

remus borza
val valcu
guvernul bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 21 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
Publicat acum 24 minute
Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
Publicat acum 25 minute
ONU se află în prag de colaps financiar, avertizează Antonio Guterres
Publicat acum 56 minute
Lady Gaga a ales creațiile designerului român Diana Caramaci pentru concertele sale din Japonia
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close