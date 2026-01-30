La jumătate de an de la instalarea noului Executiv, tragem linie și analizăm bilele albe și bilele negre ale Guvernului Bolojan, alături de avocatul Remus Borza, care este invitatul jurnalistului Val Vâlcu la intreviurile DC NEWS.

Avocatul care a salvat Hidroelectrica și care este în proces de salvare a Liberty Galați va pune punctul pe "i", cu o analiză la rece. Se va vorbi, printre alte subiecte de actualitate, despre prețul energiei și impactul asupra economiei, efectele măsurilor de austeritate, dar și despre reforma administrativ-teritorială.

Acestea şi multe alte informaţii le aflaţi vineri, 30 ianuarie 2026, de la ora 15:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.

Rămâneţi alături de noi!