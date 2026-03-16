Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood

Natalie Musteață a povestit într-un interviu pentru Like5.ro că provine dintr-o familie românească de artiști și disidenți care a emigrat în Statele Unite prin Franța.

Deși sora ei era deja copil când familia s-a stabilit în America, ea este primul membru al familiei născut în SUA. Regizoarea spune că a crescut într-un mediu multicultural, vorbind română și franceză în familie, în timp ce părinții ei învățau limba engleză.

Copilărie într-o familie de artiști români emigrați în SUA

"Am crescut într-o familie românească de artiști și disidenți care a venit în SUA via Franța. Sora mea avea 8 ani când a venit în SUA, dar eu am fost primul născut în SUA. Am crescut cu româna și franceza și, în același timp, părinții mei învățau engleza. Mă gândesc adesea cum ar fi arătat viața mea dacă aș fi crescut în România în loc de SUA. Copilăria mea în New York a fost în mare parte cea a unui copil de imigranți, dar a fost și una plină de posibilități, în care curajul, determinarea și munca asiduă te pot duce departe. Deoarece familia mea avea rădăcini puternice în industria teatrală din România, am crescut jucând într-o companie de teatru off-Broadway numită The 52nd Street Project, dar nu mi-am imaginat niciodată că voi lucra în industria divertismentului. Mi se părea prea instabilă, așa că mi-am continuat studiile și am obținut un doctorat în istoria artei și a filmului, dar dorința mea de a face filme a fost mereu acolo, încercând să iasă la iveală", a spus Natalie Musteață.

Cum au influențat știrile din lume povestea filmului premiat cu Oscar

Natalie Musteață a explicat, pentru aceeași sursă, că ideea filmului premiat cu Oscar a pornit din reacția ei și a colaboratorilor la realitățile politice și sociale din lume. Regizoarea a povestit că, atunci când au început să scrie scenariul, la sfârșitul anului 2022, erau puternic influențați de evenimentele din actualitate.

"Ca multe dintre ideile noastre, acest film a fost inspirat de uimirea noastră față de știri. Când am început să scriem scenariul, la sfârșitul anului 2022, în Florida erau adoptate legile “Don’t Say Gay” ale guvernatorului DeSantis. În Iran, moartea lui Mahsa Amini a declanșat mișcarea de protest “Femeie, Viață, Libertate”. Ne-a rămas în minte o știrea despre un cuplu tânăr din Iran condamnat la 10 ani de închisoare pentru că a dansat în fața Turnului Libertății din Teheran. Acest tip de represiune împotriva iubirii și libertății, împreună cu ascensiunea autocrațiilor în întreaga lume, au constituit fundamentul poveștii noastre absurde.

Vorbim adesea despre reductio ad absurdum a acestor povești, modul în care realitățile politice, când sunt duse la extremele lor logice, dezvăluie ceva grotesc și suprarealist. De multe ori, de aici pornesc ideile noastre. Pentru noi, suprarealismul este un limbaj artistic profund personal și subiectiv, dar care încearcă totodată să destabilizeze sferele publice și politice.

Și într-o lume în care violența este normalizată, chiar o formă de plată, ne-am dat seama că intimitatea ar dispărea, și astfel a apărut a doua regulă a filmului nostru: sărutul ar fi interzis și pedepsit cu moartea.

Cum a fost realizat filmul premiat cu Oscar

Deoarece nu am studiat cinematografia și nu avem aceeași experiență precum colegii noștri din industrie, am vrut să ne asigurăm că avem un plan foarte solid înainte de începerea filmărilor, așa că am scanat toate locațiile și am construit un model 3D în care am animat toate personajele și am planificat toate cadrele. Desigur, am lăsat loc și pentru improvizație, dar având în vedere experiența noastră minimă și faptul că filmam în miezul nopții, cu un program redus, am vrut să ne asigurăm că avem o bază solidă pentru film", a explicat câștigătoarea Oscarului.