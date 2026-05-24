Satul care a uimit internetul. Toți cei peste 5.000 de locuitori trăiesc pe o singură stradă

Este vorba despre Sułoszów, o localitate neobișnuită în care cei 5.672 de locuitori trăiesc aproape exclusiv de-a lungul unei singure străzi. Situat la circa 34 de kilometri de Cracovia, satul este considerat unul dintre cele mai lungi sate liniare din Polonia.

Imaginile din dronă au făcut satul celebru pe internet

Fotografiile realizate din aer arată un peisaj impresionant și extrem de ordonat: case colorate înșirate de o parte și de alta a drumului principal, iar în spatele fiecărei gospodării, fâșii lungi de teren agricol, cultivate diferit de fiecare familie, notează Blic. Agricultura reprezintă principala sursă de trai pentru localnici, care cultivă grâu, ovăz și rapiță și cresc animale. Privite de sus, terenurile creează un adevărat mozaic de culori.

În spatele caselor se întind grădini, hambare și loturi agricole care își schimbă aspectul în funcție de sezon și culturile plantate. Tocmai această organizare aparte a transformat satul într-un adevărat fenomen pe internet.

Deși are mii de locuitori, Sułoszów și-a păstrat atmosfera liniștită de comunitate rurală. Localnicii spun că unul dintre cele mai mari avantaje este apropierea dintre vecini. Pe strada principală se află magazine, o brutărie, piața locală, o bancă, o clinică medicală și chiar un club pentru seniori, unde vârstnicii socializează și participă la activități.

Un sat vechi de peste șapte secole

Prima mențiune documentară a localității datează din 25 ianuarie 1315. În Evul Mediu, zona avea o importanță strategică majoră, iar în secolul al XIV-lea regele Cazimir al III-lea cel Mare a ordonat construirea castelului Pieskowa Skała, care există și astăzi.





