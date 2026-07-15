România, gazda reuniunii la nivel înalt a Organizației Meteorologice Mondiale. Președinția Regiunii Europa, în joc la București

Elena Mateescu este actualul președinte al Asociației Regionale VI (Europa) a OMM. Foto: Agerpres

Bucureștiul va găzdui o reuniune la nivel înalt a Organizației Meteorologice Mondiale. Miza pentru România este conducerea Regiunii Europa.

O serie de evenimente importante pentru meteorologia internațională se desfășoară între 28 septembrie-2 octombrie la București, unde România candidează pentru un nou mandat la președinția Regiunii VI Europa, din structura Organizației Meteorologice Mondiale.

Seria manifestărilor debutează cu un atelier de lucru HydroSOS.

Ce este HydroSOS și de ce e important pentru România

The Hydrological Status and Outlook System (HydroSOS) reprezintă inițiativa Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) dedicată dezvoltării unui sistem operațional de monitorizare și prognoză care să sprijine gestionarea durabilă a resurselor de apă, reducerea riscului de dezastre și adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

Dezvoltarea acestui sistem este de mare interes pentru țările din Regiunea VI Europa a OMM, care este din ce în ce mai frecvent și intens afectată de fenomene hidrologice periculoase, în mod deosebit inundații rapide sau perioade de secetă hidrologică. Așa cum vedem în ultimii ani, și în România perioadele cu inundații rapide (viituri pe râuri mici și scurgeri de pe versanți) alternează cu perioadele de secetă hidrologică, în funcție de anotimp și de regimul precipitațiilor torențiale, fenomene fiind amplificate de schimbările climatice.

Directorii Serviciilor Meteorologice și Hidrologice din Sud-Estul Europei, conferință la București

În 29 septembrie, în Capitală va avea loc Conferința Informală a Directorilor Serviciilor Meteorologice și Hidrologice din Sud-Estul Europei (ICSEED). Țările ale căror Servicii Meteorologice și Hidrologice Naționale cooperează sub umbrela ICSEED sunt Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Croația, Grecia, Iordania, Israel, Liban, Macedonia de Nord, Muntenegru, Republica Moldova, România, Serbia, Slovenia, Turcia, Ucraina și Ungaria. ICSEED contribuie la îndeplinirea misiunii primordiale a OMM de a facilita cooperarea la nivel regional, în ceea ce privește schimbările din domeniile vremii, climei, apei și mediului, prin transferul de date, informații și servicii, standardizare, aplicații, cercetare și pregătire profesională.

Scopul organizării sesiunilor anuale ale acestui grup sub-regional, de maximă importanță pentru comunitatea meteorologică din cadrul Asociației Regionale VI (RA VI) a Organizației Meteorologice Mondiale, este acela de a identifica resursele științifice și tehnologice necesare îndeplinirii obiectivelor cheie şi priorităţilor, dezvoltarea și buna administrare a acestor resurse de către Serviciile Meteorologice și Hidrologice Naționale, sporirea cooperării la nivel regional, dar și cea cu alte organizații europene și încheierea de parteneriate benefice, care au ca obiectiv principal dezvoltarea meteorologiei ca știință, contribuind astfel la securitatea şi bunăstarea economică a populaţiei din Europa și nu numai.

Viitorul serviciilor de meteorologie, în era AI și ML

În 30 septembrie încep la București lucrările unei Conferințe regionale (RECO) a OMM, având ca scop îmbunătățirea dialogului între statele membre ale Regiunii, dezvoltarea de infrastructuri pregătite pentru avertizări timpurii, precum și conștientizarea fenomenelor meteorologice extreme.

În prima zi, cu tema “O singură Europă, realități diferite”, se vor dezbate aspecte privind noi tehnici bazate pe AI si ML în activitatea de modelare numerică a vremii, dar și aspecte ce țin de cooperarea și parteneriatele internaționale sau despre viitorul serviciilor meteorologice în următorii 10-15 ani. Ziua a doua va fi dedicată prezentării Platformei Consultative (OCP), o platformă digitală care sprijină dialogul public-privat și prioritățile de implementare a inițiativei EW4All.

Reuniunea reprezentanților Regiunii Europa începe pe 1 octombrie, continuând pe parcursul întregii zile de 2 octombrie, ca sesiune tehnică de lucru pentru cele 50 state Membre ale Regiunii VI- Europa a OMM, în care se vor stabili prioritățile la nivelul perioadei 2026-2027 și 2028-2031. Este pentru prima dată când România găzduiesțe o astfel de reuniune la nivel înalt pe temele de interes major ale OMM transpuse la nivel regional și național.

Un moment de maxim interes pe agenda Sesiunii îl reprezintă alegerea structurilor de coordonare (Președinte, Vicepresedinte, Hydrological Adviser) pentru Regiunea Europa. România deține poziția de Președinte la nivelul Regiunii din 2023, iar experiența acumulată de Directorul General al ANM, Elena Mateescu, activitatea desfășurată în relația cu Secretariatul organizației, cu Biroul Regional pentru Europa, precum și cu statele membre în toată această perioadă ne dau încrederea că țara noastră va obține un nou mandat de coordonare regională, pentru viitorii 3 ani.