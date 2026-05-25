SUA: Hezbollah vrea să arunce Libanul în haos

Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a condamnat duminică declaraţiile liderului Hezbollah, care a îndemnat la "răsturnarea" guvernului libanez, şi a acuzat mişcarea şiită pro-iraniană că vrea să "arunce din nou Libanul în haos", notează AFP.

Denunţând ceea ce el a numit "o campanie deliberată care vizează destabilizarea ţării şi menţinerea sa la putere", Rubio a estimat într-un comunicat că mişcarea "încearcă în mod activ să arunce din nou Libanul în haos şi distrugere".

"Statele Unite condamnă cu cea mai mare fermitate apelul iresponsabil lansat de Hezbollah pentru răsturnarea guvernului libanez ales în mod democratic", a adăugat el.

Mai devreme, liderul Hezbollah, Naim Qassem, afirmase într-un discurs că atacurile care vizează compania Al-Qard al-Hassan reprezintă "un atac împotriva a sute de mii de oameni săraci şi cu venituri mici".

"Poporul are dreptul să iasă în stradă, să răstoarne guvernul şi să reziste cu toate forţele sale în faţa acestui proiect israeliano-american", a spus el.

Compania Al-Qard al-Hassan, având legături cu Hezbollah, constituie unul dintre pilonii puterii financiare ai formaţiunii pro-iraniene şi este vizată de atacuri israeliene, aflându-se totodată sub sancţiuni americane.

Qassem a cerut din nou guvernului libanez să abandoneze negocierile directe cu Israelul, a căror a patra sesiune este prevăzută pentru 2 şi 3 iunie la Washington, considerându-le un "câştig fără contrapartidă pentru Israel", şi a reafirmat refuzul Hezbollah de a se dezarma.

Potrivit demnitarului american, "ameninţările cu violenţa şi răsturnarea lansate de Hezbollah nu vor rămâne fără răspuns. Epoca în care un grup terorist ţinea o întreagă ţară ostatică se apropie de sfârşit".

În ciuda unui acord de încetare a focului intrat în vigoare pe 17 aprilie şi prelungit recent cu câteva săptămâni, Israelul continuă să acţioneze împotriva a ceea ce prezintă ca fiind ţinte ale Hezbollahului pro-iranian în Liban, în timp ce acesta din urmă îşi continuă atacurile împotriva ţintelor israeliene din sudul ţării.