DCNews Stiri Decizie strategică la Atena: Grecia cumpără fregate italiene, în contextul tensiunilor din regiune
Data publicării: 24 Mai 2026

Decizie strategică la Atena: Grecia cumpără fregate italiene, în contextul tensiunilor din regiune
Autor: Mihai Ciobanu

FOTO cu caracter ilustrativ: Freepik @kanoke46
Premierul Greciei anunţă achiziţionarea a două fregate italiene Fremm.

Consiliul pentru apărare şi afaceri externe (KYSEA) al guvernului grec a aprobat achiziţionarea a două fregate italiene din clasa Bergamini (FREMM) pentru a-şi consolida capacităţile navale, a anunţat duminică premierul grec Kyriakos Mitsotakis, informează AFP.

Pe lângă această achiziţie, KYSEA a aprobat modernizarea fregatelor MEKO (de la grupul german ThyssenKrupp Marine Systems, TKMS), a menţionat Mitsotakis pe pagina sa de Facebook, fără a specifica preţul achiziţiei celor două fregate sau al modernizării MEKO.

"În acelaşi timp, avansăm cu achiziţionarea de noi echipamente de criptare pentru a spori confidenţialitatea comunicaţiilor forţelor armate", a adăugat premierul conservator. Deciziile trebuie aprobate de parlamentul grec, unde partidul de dreapta Noua Democraţie deţine majoritatea absolută.

Grecia este în prezent una dintre cele patru ţări NATO care cheltuiesc peste 3% din PIB-ul lor pentru apărare, după Polonia, Estonia şi Letonia. Tensiunile cu Turcia vecină, atât rivala istorică a Greciei, cât şi partener în NATO, reapar în mod regulat şi sunt adesea invocate de Atena pentru a justifica achiziţiile de arme.

