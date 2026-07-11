Donald Trump dă detalii despre starea sa de sănătate, după speculațiile unor jurnaliști

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump le-a răspuns jurnaliștilor de la New York Times, care au scris o carte critică privitoare la revenirea sa la Casa Albă și au legat vârsta sa înaintată de unele probleme de sănătate.

Preşedintele american Donald Trump a susţinut sâmbătă că "tocmai a terminat" un control medical la Centrul Medical Militar Naţional Walter Reed, referindu-se de fapt la examenul medical efectuat la sfârşitul lunii mai, când Casa Albă a afirmat că starea sa de sănătate este excelentă, mesajul său de acum fiind rezultat dintr-o nouă dispută cu presa pe acest subiect, relatează Reuters.

"Tocmai am terminat un control medical perfect la Walter Reed, îl fac la fiecare şase luni şi am cerut încă un test cognitiv, singurul preşedinte care face asta, de trei ori, şi le-am trecut pe toate, am răspuns corect la toate întrebările", a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Între timp, Casa Albă a precizat că Trump, care a iunie a împlinit vârsta de 80 de ani, nu s-a referit la vreun nou control medical, ci la controlul efectuat în luna mai.

Referirea sa la acel control a fost inclusă într-o postare mai largă în care el răspunde unor jurnalişti ai ziarului New York Times, Maggie Haberman şi Jonathan Swan, care au publicat recent o carte deloc elogioasă despre Trump şi revenirea lui la putere.

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Donald Trump, în război cu jurnaliștii de la New York Times

Cartea, intitulată "Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump", descrie ceea ce aceşti doi autori prezintă drept îngrijorările unor consilieri ai Casei Albe cu privire la vârsta, vigoarea şi condiţia fizică a preşedintelui.

Nu este prima dată când Trump are dispute de acest fel cu respectiva publicaţie, despre care a spus anterior că este doar o "fiţuică ieftină".

Într-un articol publicat la sfârşitul anului trecut, o jurnalistă a New York Times a încercat să dovedească printr-o analiză a apariţiilor sale fizice că Trump ar avea probleme de natură medicală.

Astfel, respectiva jurnalistă, Katie Rogers, a scris că numărul apariţiilor publice ale lui Trump între învestirea sa din 20 ianuarie şi 25 noiembrie 2025 a scăzut cu procentul exact de 39% faţă de perioada similară a primului său mandat. De asemenea, ziua de lucru a lui Trump începe mai târziu şi el face mai puţine deplasări în interiorul SUA, a mai remarcat ea în încercarea de a găsi argumente că preşedintele ar avea probleme serioase de sănătate.

Cel mai vârstnic preşedinte al SUA la momentul inaugurării, republicanul Donald Trump încearcă să scoată în evidenţă vitalitatea sa pentru a se deosebi de predecesorul său democrat, Joe Biden, al cărui declin cognitiv devenea tot mai clar spre sfârşitul mandatului şi evita contactele cu presa, iar, potrivit lui Trump, Casa Albă ajunsese să folosească sistematic semnătura automată (autopen) în documentele oficiale.

Totuşi, şi în ce-l priveşte pe Trump au început să apară semne de întrebare legate de sănătatea sa, după ce a fost văzut în public cu gleznele umflate şi cu o vânătaie pe dosul palmei pe care încercase să o ascundă folosind un fond de ten cu o nuanţă nepotrivită culorii pielii sale.

Casa Albă a anunţat oficial în luna iulie anul trecut că Trump suferă de insuficienţă venoasă cronică, o afecţiune frecventă la persoanele în vârstă, dar a susţinut la momentul respectiv că el are o "stare de sănătate excelentă", la fel şi după ultimul control medical.