Subcategorii în Stiri

Fostul campion mondial de Formula 1 Alain Prost, rănit în timpul unui jaf la locuința sa din Elveția
Data publicării: 23 Mai 2026

Fostul campion mondial de Formula 1 Alain Prost, rănit în timpul unui jaf la locuința sa din Elveția
Autor: Loredana Iriciuc

Fostul pilot francez Alain Prost, de patru ori campion mondial în Formula 1, a suferit răni ușoare la cap în urma unui jaf petrecut în această săptămână la locuința sa din Elveția, potrivit presei elvețiene citate de L'Equipe.

Publicația elvețiană Blick scrie că mai mulți indivizi cu fețele acoperite au intrat în casa în care se aflau Alain Prost și familia sa, în apropierea lacului Leman.

Alain Prost s-ar fi confruntat cu atacatorii

Potrivit informațiilor apărute în presa elvețiană, Alain Prost, în vârstă de 71 de ani, a avut un contact cu agresorii și a fost rănit la cap în timpul incidentului.

Unul dintre fiii fostului pilot ar fi fost obligat să deschidă seiful din casă. Până în acest moment, autoritățile nu au oferit detalii despre bunurile furate. Alain Prost este cunoscut pentru pasiunea sa pentru ceasurile de lux.

Poliția continuă ancheta în cazul jafului

Persoanele implicate în jaf nu au fost identificate până acum. Ancheta este coordonată de poliția din cantonul Vaud, cu sprijinul autorităților franceze.

Presa elvețiană mai notează că Alain Prost ar fi plecat deja din Elveția și s-ar fi întors la Dubai, orașul în care locuiește cea mai mare parte a timpului.

Blick susține că acest incident „este departe de a fi un caz izolat”, în contextul în care numărul spargerilor de locuințe din regiunea lacului Leman este în creștere, notează Agerpres.

