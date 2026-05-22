€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Schimbare la CJ Brașov: PNL și PSD au desemnat noul vicepreședinte liberal, după ce Șerban Todorică a fost trimis în judecată de DNA
Data publicării: 22 Mai 2026

Schimbare la CJ Brașov: PNL și PSD au desemnat noul vicepreședinte liberal, după ce Șerban Todorică a fost trimis în judecată de DNA
Autor: Tiberiu Vasile

Schimbare la CJ Brașov: PNL și PSD au desemnat noul vicepreședinte liberal, după ce Șerban Todorică a fost trimis în judecată de DNA vot - Foto: Freepik @joelmirbarbosa
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

PNL și PSD au desemnat un nou vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, un înlocuitor, după ce Șerban Todorică a fost trimis în judecată de DNA.

Consilierul judeţean liberal Andrei-Daniel Şoim a fost ales vineri, de plenul Consiliului Judeţean (CJ) Braşov, în funcţia de vicepreşedinte al forului administrativ, înlocuindu-l pe fostul coleg de partid Şerban Todorică, care a fost nevoit să renunţe la mandat după ce a fost trimis în judecată de către Direcţia Naţională Anticorupţie în dosarul numirilor managerilor şi administratorilor de la Compania Apa Braşov.

Şoim a fost ales în funcţie cu 22 din voturile celor 29 de consilieri prezenţi la şedinţa extraordinară de vineri a CJ Braşov şi se va alătura echipei de conducere a acesteia din care fac parte preşedintele Adrian Veştea, din partea PNL şi Adrian Iatan - PSD.

"Îmi voi da silinţa să fac lucrurile aşa cum trebuie"

"Îmi voi da silinţa să fac lucrurile aşa cum trebuie, corect şi să facem în primul rând administraţie şi nu politică", a declarat Daniel Şoim la încheierea votului.

El a avut ca şi contracandidat pe Andreea Dumitrache, propusă de grupul consilierilor USR, şi care a obţinut numai 7 voturi.

Andrei - Daniel Şoim are 39 de ani şi este, în prezent, director de vânzări la un lanţ de drogherii din România, însă de profesie este teolog.

El a ajuns în CJ Braşov în locul medicului Cristina Vecerdi, care a renunţat la mandat în octombrie anul trecut, când a preluat funcţia de director medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov.

Locul de consilier judeţean lăsat liber de Todorică Şerban îi revine lui Marian Popoiu, următorul pe lista PNL pentru CJ Braşov şi fost candidat al partidului la Primăria Codlea, numele acestuia fiind vehiculat, iniţial, în legătură cu preluarea funcţiei de vicepreşedinte al CJ Braşov, conform Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

brasov
consiliul judetean
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Gabriela Firea avertizează: Bugetul pentru copiii vulnerabili ai Europei, lăsat «în aer» după votul din Parlamentul European
Publicat acum 7 minute
Cisternă cu motorină lovită de tren în Giurgiu. Pompierii intervin pentru limitarea scurgerilor de combustibil
Publicat acum 30 minute
Adrian Năstase, după ce Oana Țoiu a anunțat desecretizarea arhivelor MAE: "Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul"!
Publicat acum 32 minute
Crește cota de țuică în gospodărie. Cantitatea care nu poate fi accizată
Publicat acum 40 minute
Ebola face ravagii în Congo. INSP: Riscul de infectare în Europa rămâne redus
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 25 minute
Acord privind noua lege a salarizării, semnat de PNL, PSD, USR și UDMR. Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor din 2027
Publicat acum 5 ore si 41 minute
O fetiță de 2 ani a murit după ce tatăl ei a uitat-o în mașină. Și-a dat seama ce a făcut abia când mama nu a găsit copilul la creșă
Publicat acum 4 ore si 1 minut
Prima reacție a lui Bolojan, după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza de creștere economică a României: "Era de așteptat"
Publicat acum 6 ore si 53 minute
Horoscop 22 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 52 minute
Bogdan Ghiță, membru al formației Ro-Mania, a murit. Doliu în muzica românească
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close