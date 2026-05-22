Schimbare la CJ Brașov: PNL și PSD au desemnat noul vicepreședinte liberal, după ce Șerban Todorică a fost trimis în judecată de DNA

Consilierul judeţean liberal Andrei-Daniel Şoim a fost ales vineri, de plenul Consiliului Judeţean (CJ) Braşov, în funcţia de vicepreşedinte al forului administrativ, înlocuindu-l pe fostul coleg de partid Şerban Todorică, care a fost nevoit să renunţe la mandat după ce a fost trimis în judecată de către Direcţia Naţională Anticorupţie în dosarul numirilor managerilor şi administratorilor de la Compania Apa Braşov.

Şoim a fost ales în funcţie cu 22 din voturile celor 29 de consilieri prezenţi la şedinţa extraordinară de vineri a CJ Braşov şi se va alătura echipei de conducere a acesteia din care fac parte preşedintele Adrian Veştea, din partea PNL şi Adrian Iatan - PSD.

"Îmi voi da silinţa să fac lucrurile aşa cum trebuie, corect şi să facem în primul rând administraţie şi nu politică", a declarat Daniel Şoim la încheierea votului.

El a avut ca şi contracandidat pe Andreea Dumitrache, propusă de grupul consilierilor USR, şi care a obţinut numai 7 voturi.

Andrei - Daniel Şoim are 39 de ani şi este, în prezent, director de vânzări la un lanţ de drogherii din România, însă de profesie este teolog.

El a ajuns în CJ Braşov în locul medicului Cristina Vecerdi, care a renunţat la mandat în octombrie anul trecut, când a preluat funcţia de director medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov.

Locul de consilier judeţean lăsat liber de Todorică Şerban îi revine lui Marian Popoiu, următorul pe lista PNL pentru CJ Braşov şi fost candidat al partidului la Primăria Codlea, numele acestuia fiind vehiculat, iniţial, în legătură cu preluarea funcţiei de vicepreşedinte al CJ Braşov, conform Agerpres.