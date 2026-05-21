Un lift s-a prăbușit la Ministerul Transporturilor: 7 persoane rănite

Update 6:

Potrivit unor prime concluzii preliminare formulate la fața locului, în urma cercetărilor efectuate, liftul ar fi căzut de la aproximativ etajul 4, iar sistemul de frânare nu ar fi funcționat corespunzător.

Surse din anchetă indică faptul că impactul ar fi fost atenuat de un element tehnic, un tabur, aflat la nivelul subsolului, care ar fi redus forța căderii și ar fi contribuit la limitarea consecințelor asupra persoanelor aflate în interior.

Update 5:

Instalaţia de ridicat a liftului din incinta Palatului CFR deţinea toate verificările tehnice la zi, inclusiv autorizaţia de funcţionare din partea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, a transmis directorul general al clădirii, Vlad Secăreanu, într-un comunicat de presă.

"În cursul zilei de astăzi 21 mai 2026 la nivelul unui ascensor situat în Palatul CFR a avut loc un incident regretabil. Prioritatea noastră absolută, în acest moment, este siguranţa tuturor celor care tranzitează clădirea şi elucidarea rapidă a cauzelor acestui eveniment. Deşi echipamentul avea toate avizele ISCIR legale şi cablurile abia fuseseră schimbate, un astfel de incident este inacceptabil. Vom merge până la capăt cu ancheta. Dacă se va constata o eroare umană sau de execuţie din partea firmei de mentenanţă, vom aplica cele mai drastice măsuri legale şi contractuale. Regretăm disconfortul creat şi vom depune toate eforturile pentru ca activitatea în clădire să se desfăşoare în condiţii de maximă siguranţă. Societatea va colabora transparent cu toate organele de anchetă şi vor fi date noi detalii pe măsură ce investigaţia tehnică va avansa", a spus Secăreanu.

Conform acestuia, în cursul zilei de miercuri, 20 mai 2026, la liftul în cauză au fost efectuate lucrări de revizie majoră, fiind înlocuite integral cablurile de tracţiune.

În plus, directorul general al Palatului CFR a convocat de urgenţă, la sediul instituţiei, conducerea şi specialiştii firmei care asigură mentenanţa lifturilor, pentru ca aceştia să dea explicaţii detaliate cu privire la modul în care au fost efectuate lucrările din data de 20 mai 2026 şi să participe la expertiza tehnică, conform Agerpres.

Update 4:

Toate lifturile din incinta Palatului CFR vor fi oprite pentru verificări suplimentare după ce cabina unui lift în care se aflau şapte persoane a căzut în gol, a anunţat Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI).

De asemenea, s-a constituit o comisie internă de anchetă care să verifice toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

"În cursul dimineţii de astăzi, 21.05.2026, la nivelul unui ascensor care deserveşte clădirea Palat CFR s-a întâmplat un incident tehnic. Liftul a căzut în gol câteva etaje. Menţionăm că în lift se aflau persoane care sunt angajate în incinta clădirii. Din fericire persoanele aflate în ascensor nu au suferit răni grave. La faţa locului s-au deplasat echipaje ale ISU, Poliţiei şi echipaje de la Ambulanţa. În prezent s-a luat decizia ca toate lifturile din incinta Palat CFR să fie oprite pentru verificări suplimentare. Totodată, s-a constituit o comisie internă de anchetă care să verifice toate împrejurările în care s-a produs incidentul", a precizat sursa citată.

Update 3:

Mai multe surse indică faptul că revizia liftului ar fi fost efectuată chiar ieri. Potrivit informațiilor obținute de Digi24, firma responsabilă de mentenanța instalației ar fi realizat lucrări de întreținere la ascensor în cursul zilei de ieri. Totodată, sursele susțin că, în cadrul intervenției, ar fi fost înlocuite unele cabluri ale liftului. Informațiile nu au fost confirmate oficial până în acest moment.

Update 2:

În lift au fost 7 persoane si nu este cunoscut nivelul de la care a cazut în gol

Dintre cele 7 victime (2 bărbați și 5 femei), 5 au necesitat îngrijiri medicale:

bărbat 38 ani transportat la Spitalul Militar Central cu fractură membru inferior drept

femeie 42 ani transportată la Spitalul Universitar cu fractură membru inferior drept

femeie 46 ani transportată la Spitalul Militar Central cu dureri în zona membrului inferior stâng

femeie 53 ani care prezintă dureri în zona membrelor inferioare

femeie 33 ani care prezintă dureri în zona membrului inferior drept (zona gleznei)

Update:

Există martori care afirmă, potrivit surselor România TV, că liftul ar fi căzut de la etajul 8. Informația nu a fost însă confirmată oficial până în acest moment.

Un martor aflat la fața locului a declarat pentru România TV că, în momentul producerii incidentului, s-au auzit țipete din interiorul liftului. Potrivit aceleiași surse, în trecut ar fi existat și alte incidente minore, în care ascensorul ar fi prezentat diverse probleme de funcționare. La fața locului au ajuns și criminaliștii, pentru efectuarea unor evaluări suplimentare.



Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat la Digi24: „Am primit acum ultimele informații de la colegii de la DSU. Este vorba despre șapte persoane care au fost în lift, doi bărbați și cinci femei. Cinci dintre persoanele respective au necesitat îngrijiri și probabil că vor fi duse la spital, cel puțin două persoane cu suspiciuni de fracturi de membru inferior. Dar nimeni nu este cu risc vital în acest moment”

Știre inițială:

Un incident grav a avut loc la Ministerul Transporturilor, unde șase persoane au fost implicate într-un accident după ce cabina unui lift s-a prăbușit brusc în interiorul clădirii Palatului CFR, conform România TV. Potrivit informațiilor inițiale, cele șase persoane sunt reprezentanți ai Metrorex și ai unei bănci, aflați la o întâlnire programată în sediul instituției.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de poliție și pompieri, precum și echipaje medicale, pentru a acorda primul ajutor victimelor și pentru a asigura zona.

În acest moment, trei persoane vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare, ca urmare a acuzelor medicale. Cele trei victime au fost preluate pe targă.

Persoanele aflate în lift au fost evacuate

Potrivit primelor informații, persoanele aflate în lift au fost evacuate, iar una dintre acestea a suferit dureri la nivelul gleznei, primind îngrijiri medicale la fața locului. Ancheta urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul.

Unele surse susțin că ieri ar fi fost efectuate lucrări de mentenanță la liftul implicat în incident, însă informațiile nu au fost confirmate oficial. Pe de altă parte, sursele România TV afirmă că nu există date clare privind ultima revizie tehnică. În trecut, în aceeași clădire ar mai fi existat incidente similare legate de funcționarea lifturilor. Autoritățile urmează să stabilească exact care dintre aceste informații se confirmă și în ce condiții s-a produs incidentul.

În urmă cu scurt timp, ISU B-IF a intervenit la Palatul CFR, pe bulevardul Dinicu Golescu.

La fața locului intervin două echipaje SMURD și două autospeciale.