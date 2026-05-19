Donald Trump anunță că SUA ar putea ataca din nou Iranul
Data publicării: 19 Mai 2026

Donald Trump anunță că SUA ar putea ataca din nou Iranul
Autor: Ioan-Radu Gava

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, spune că SUA ar putea ataca din nou Iranul, dar că Teheranul vrea un acord

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că SUA ar putea fi nevoite să atace din nou Iranul şi că a fost la o oră distanţă de a ordona un atac, pe care însă l-a amânat, relatează Reuters.

Trump a vorbit cu reporterii de la Casa Albă la o zi după ce a declarat că a întrerupt reluarea planificată a ostilităţilor în urma unei noi propuneri a Teheranului de a pune capăt războiului dus de SUA şi Israel împotriva Iranului.

"Astăzi, am fost la o oră distanţă de a lua decizia de a merge mai departe", a spus Trump marţi.

Liderii Iranului imploră un acord, a mai afirmat el, adăugând că un nou atac american va avea loc în următoarele zile dacă nu se va ajunge la o înţelegere.

"Ei bine, adică, spun două sau trei zile, poate vineri, sâmbătă, duminică, pe acolo, poate la începutul săptămânii viitoare, o perioadă limitată de timp, pentru că nu le putem permite să aibă o nouă armă nucleară", a adăugat Trump.

Într-o declaraţie către jurnalişti la o conferinţă de presă la Casa Albă, vicepreşedintele american JD Vance a spus că Washingtonul şi Teheranul au făcut progrese semnificative în discuţiile lor şi niciuna dintre părţi nu doreşte o reluare a campaniei militare.

La Teheran, Ebrahim Azizi, şeful comitetului de securitate naţională din parlamentul iranian, a scris pe platforma X că întreruperea unui atac s-a datorat faptului că Trump şi-a dat seama că orice acţiune împotriva Iranului ar însemna "să se confrunte cu un răspuns militar decisiv".

Presa de stat iraniană a scris că ultima propunere de pace a Teheranului implică încetarea ostilităţilor pe toate fronturile, inclusiv în Liban, ieşirea forţelor americane din zonele apropiate de Iran şi repararea distrugerilor cauzate de atacurile americano-israeliene.

Teheranul a solicitat, de asemenea, ridicarea sancţiunilor, eliberarea fondurilor îngheţate şi încetarea blocadei maritime americane, potrivit ministrului adjunct de externe Kazem Gharibabadi, citat de agenţia de ştiri IRNA.

Termenii, aşa cum sunt descrişi în relatările iraniene, par să se fi schimbat puţin faţă de oferta anterioară a Iranului, pe care Trump a respins-o săptămâna trecută, considerând-o "gunoi".

