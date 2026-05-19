€ 5.2270
|
$ 4.4991
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2270
|
$ 4.4991
 
DCNews Stiri Avocado e fruct sau legumă? Care e porția corectă și de ce trebuie consumat crud: Explicația Mihaelei Bilic
Data publicării: 19 Mai 2026

Avocado e fruct sau legumă? Care e porția corectă și de ce trebuie consumat crud: Explicația Mihaelei Bilic
Autor: Darius Mureșan

fresh-avocado_21027500 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @rawpixel.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Mihaela Bilic a spus în ce categorie se încadrează avocado, care este porția recomandată și de ce ar trebui consumat crud.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre avocado și a explicat că acesta nu poate fi încadrat nici la fructe, nici la legume din cauza conținutului ridicat de grăsimi. Potrivit medicului, avocado este mai apropiat de categoria oleaginoaselor. 

„În ce categorie de alimente încadrăm avocado? Ei bine, nu putem să-l punem nici la fructe, nici la legume, pentru că are multe grăsimi. Mai degrabă îl punem la oleaginoase, alături de migdale și nuci.

Cum se mănâncă avocado? Ca atare proaspăt, fie pus în salate, în loc de ulei, fie pus pe pâine în sandvișuri, în loc de unt. Putem să-l considerăm un unt vegetal”, a spus Mihaela Bilic.

VEZI ȘI: Cum a devenit brânza de vaci vedeta rețelelor sociale. Mihaela Bilic: E pe val!

Care e porția corectă de avocado

Potrivit medicului, porția recomandată de avocado este de jumătate de fruct, adică aproximativ 100g. Avocado este bogat în fibre, grăsimi și vitamine și împiedică colesterolul rău să se lipească de pereții vaselor de sânge. 

„Care e porția corectă? Jumătate de fruct, cam 100g, care înseamnă 150 de calorii, 7g de fibre, adică beton, 15g de grăsime, vitamina E și vitamina K, plus fitosteroli care scad colesterolul din sânge.

Apropo de colesterol, vitamina E din avocado se leagă de colesterolul LDL și nu-l lasă să se lipească de pereții vaselor de sânge.

Un alt mic secret: avocado se mănâncă crud. Prin încălzire, taninurile din structura lui devin amare. Așa că: crud, în salate sau pe pâine, în loc de unt”, a spus Mihaela Bilic într-un videoclip postat pe pagina de Facebook. 

VEZI ȘI: Înlocuiește chipsurile și covrigeii cu această gustare crocantă! Bilic: Ajută digestia și silueta

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mihaela bilic
avocado
fibre
vitamina e
colesterol
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Alimentele care îmbunătățesc autocontrolul și reduc impulsivitatea: Explicația unui psihiatru
Publicat acum 21 minute
Secretul unui orez alb perfect, dezvăluit de un celebru chef: 600 ml de apă, 5 g de sare și 19 minute
Publicat acum 43 minute
J.D. Vance, precizări despre desfășurarea de trupe americane în Polonia
Publicat acum 50 minute
România, lider european la părăsirea timpurie a școlii. Psihologul Radu Leca avertizează: „În 2026 suntem executați în masă de lipsa școlii”
Publicat acum 1 ora si 7 minute
OMS, decizie de urgență: Vaccinurile experimentale intră în discuție pentru Ebola
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 minute
Alimentele care îmbunătățesc autocontrolul și reduc impulsivitatea: Explicația unui psihiatru
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close