Avocado e fruct sau legumă? Care e porția corectă și de ce trebuie consumat crud: Explicația Mihaelei Bilic

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre avocado și a explicat că acesta nu poate fi încadrat nici la fructe, nici la legume din cauza conținutului ridicat de grăsimi. Potrivit medicului, avocado este mai apropiat de categoria oleaginoaselor.

„În ce categorie de alimente încadrăm avocado? Ei bine, nu putem să-l punem nici la fructe, nici la legume, pentru că are multe grăsimi. Mai degrabă îl punem la oleaginoase, alături de migdale și nuci.

Cum se mănâncă avocado? Ca atare proaspăt, fie pus în salate, în loc de ulei, fie pus pe pâine în sandvișuri, în loc de unt. Putem să-l considerăm un unt vegetal”, a spus Mihaela Bilic.

Care e porția corectă de avocado

Potrivit medicului, porția recomandată de avocado este de jumătate de fruct, adică aproximativ 100g. Avocado este bogat în fibre, grăsimi și vitamine și împiedică colesterolul rău să se lipească de pereții vaselor de sânge.

„Care e porția corectă? Jumătate de fruct, cam 100g, care înseamnă 150 de calorii, 7g de fibre, adică beton, 15g de grăsime, vitamina E și vitamina K, plus fitosteroli care scad colesterolul din sânge.

Apropo de colesterol, vitamina E din avocado se leagă de colesterolul LDL și nu-l lasă să se lipească de pereții vaselor de sânge.

Un alt mic secret: avocado se mănâncă crud. Prin încălzire, taninurile din structura lui devin amare. Așa că: crud, în salate sau pe pâine, în loc de unt”, a spus Mihaela Bilic într-un videoclip postat pe pagina de Facebook.

