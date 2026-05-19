Data publicării: 19 Mai 2026

Atac armat într-o destinație de vacanță iubită de români: Cel puţin 8 morţi, inclusiv copii, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o autogară
Autor: Doinița Manic

imagine cu un barbat care trage dintr-un pistol Printre victimele atacului armat se află și copii, dar și vârstnici. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
Cel puţin opt oameni au murit, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o autogară dintr-o destinație de vacanță iubită de români.

Este vorba despre Egipt. Cel puţin opt oameni au fost ucişi şi cinci au fost răniţi după ce un bărbat înarmat a deschis focul la întâmplare asupra unui grup de persoane la o autogară din provincia Assiut, la sud de Cairo, informează Agerpres, citând EFE.

Ministerul de Interne egiptean a informat luni seară într-un comunicat de presă că poliţia "a primit o informare conform căreia un bărbat aflat într-un vehicul privat a deschis focul la întâmplare asupra cetăţenilor la autogara Abnub din Assiut, ucigând opt persoane şi rănind alte cinci".

Printre victimele atacului armat se află și copii

Totodată, o sursă din cadrul Direcţiei de Securitate din Assiut a declarat pentru EFE că printre victime se află deopotrivă copii şi vârstnici.

Deși forţele de securitate au intervenit imediat la faţa locului şi l-au identificat pe agresor, acesta a fugit pe terenurile agricole din district. Totuși, după ce a observat prezenţa forţelor de securitate, "a urmat un schimb de focuri, soldat cu moartea sa", a adăugat ministerul.

Ancheta a dezvăluit că atacatorul "suferea de probleme de sănătate mintală de ceva vreme şi primea tratament la un spital de psihiatrie din Cairo", a detaliat Ministerul de Interne.

De asemenea, ministerul egiptean a indicat că au fost iniţiate proceduri judiciare şi că Parchetul a preluat ancheta.

