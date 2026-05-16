Donald Trump, o nouă imagine controversată pe Truth: A fost calmul dinaintea furtunii

Președintele american a postat pe platforma sa Truth Social o imagine cu sintagma: ”A fost calmul dinaintea furtunii”.

Imaginea, care pare a fi generată de inteligența artificială, îl arată pe Donald Trump îndreptând un deget spre cameră, înconjurat de nave de război în ape tulburi. Steagurile iraniene flutură pe mai multe nave.

Anterior, pentru AlJazeera, un fost oficial al Departamentului de Stat al SUA, Alan Eyre a declarat că, în fiecare zi în care Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, ”consecințele economice se agravează”.

”Așadar, SUA nu se confruntă cu o cale bună de ieșire din această situație”, a declarat Eyre pentru Al Jazeera.

”În practică, nu cred că recentul summit bilateral dintre SUA și China va duce la o presiune sporită asupra Iranului pentru a renunța la controlul asupra strâmtorii cu noul său sistem”, a adăugat Eyre.