DCNews Stiri Donald Trump, o nouă imagine controversată pe Truth: A fost calmul dinaintea furtunii
Data publicării: 16 Mai 2026

Donald Trump, o nouă imagine controversată pe Truth: A fost calmul dinaintea furtunii
Autor: Irina Constantin

donald trump truth
Președintele american pare că lansează un avertisment, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Președintele SUA, Donald Trump, a postat pe rețelele sociale o imagine în care avertizează despre ”calmul dinaintea furtunii”. 

Președintele american a postat pe platforma sa Truth Social o imagine cu sintagma: ”A fost calmul dinaintea furtunii”.

Imaginea, care pare a fi generată de inteligența artificială, îl arată pe Donald Trump îndreptând un deget spre cameră, înconjurat de nave de război în ape tulburi. Steagurile iraniene flutură pe mai multe nave.

Anterior, pentru AlJazeera, un fost oficial al Departamentului de Stat al SUA, Alan Eyre a declarat că, în fiecare zi  în care Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, ”consecințele economice se agravează”.

”Așadar, SUA nu se confruntă cu o cale bună de ieșire din această situație”, a declarat Eyre pentru Al Jazeera.

”În practică, nu cred că recentul summit bilateral dintre SUA și China va duce la o presiune sporită asupra Iranului pentru a renunța la controlul asupra strâmtorii cu noul său sistem”, a adăugat Eyre.

donald trump
iran
razboi
orientul mijlociu
