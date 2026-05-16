€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Lifestyle Castelul Bran a ajuns la americani. Vor să atragă turiști din SUA și Europa Occidentală. A început recrutarea masivă de personal
Data publicării: 16 Mai 2026

Castelul Bran a ajuns la americani. Vor să atragă turiști din SUA și Europa Occidentală. A început recrutarea masivă de personal
Autor: Irina Constantin

castelul bran Sursa Foto: Castelul Bran Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

O companie a grupului Ad Populum, controlat de Joel Weinshanker, a cumpărat, de la moștenitorii Principesei Ileana a României, participația majoritară a Companiei de Administrare a Domeniului Bran (CADB), care astăzi operează Castelul Bran din Brașov. 

Omul de afaceri american Joel Weinshanker este și cel care administrează moștenirea lui Elvis Presley.  Acesta se alătură în calitate de partener strategic, pentru a contribui la consolidarea poziției castelului ca destinație internațională de prim rang.

Parteneriatul vizează mai multe priorități, scopul fiind de a face Castelul Bran și regiunea înconjurătoare atractive pentru turiștii din SUA și Europa Occidentală. 

Tranzacția dintre asociații CADB și grupul Ad Populum s-a realizat după finalizarea unei dispute la cea mai mare curte de arbitraj din lume, în SUA. În urma acelei dispute compania românească a fost transferată integral moștenitorilor Principesei Ileana a României. În urma disputei de arbitraj Compania de Administrare a Domeniului Bran era împărțită astfel:

  • Dominic Habsburg Lothringen (88 de ani) are 33,34% din firmă
  • Alexandra Ferch – născută Holzhausen (62 de ani) are 6,67%
  • Georg Holzhausen (63 de ani) are 5%
  • Johann Holzhausen (65 de ani) are 5%
  • Andrea Alexandra Sandhofer (56 de ani) are 4,17%
  • Anton Sandhofer (59 de ani) are 4,17%
  • Elisabeth Viktoria Sandhofer (54 de ani) are 4,16%
  • Margareta Sandhofer (57 de ani) are 4,16%
  • Bran Capital Beteiligungs are 33,33%.

Acum, VT Bran, companie Ad Populum, a preluat 80% din părțile sociale ale CADB, restul fiind împărțite de Dominic Habsburg Lothringen (6,67%), Alexandra Ferch (2,67%), Georg Holzhausen (2%), Johann Holzhausen  (2%), Anton Sandhofer (1,67%), Andrea Alexandra Sandhofer (1,67%), Elisabeth Viktoria Sandhofer (1,66%), Margareta Sandhofer (1,66%), iar compania Bran Capital Beteiligungs și-a pierdut calitatea de asociat, arată Profit.

Administrarea CADB a fost preluată de Steven Bieg, directorul financiar al Ad Populum, și s-a încheiat un contract de superficie cu moștenitorii castelului Bran, în calitate de coproprietari. Imediat după achiziție, compania americană a început recrutări masive de personal. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

castelul Bran
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Ilinca Aldea, la MI-TH Influencer. La doar 11 ani, vorbește cu experiență și maturitate despre lumea modellingului
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Primele acorduri SUA-China, făcute publice, după întâlnirea Trump-Xi. Ce au convenit cei doi lideri mondiali
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Castelul Bran a ajuns la americani. Vor să atragă turiști din SUA și Europa Occidentală. A început recrutarea masivă de personal
Publicat acum 2 ore si 23 minute
”Cum mi-am luat țeapă de 1000 de euro la Booking” cu o cazare în Italia. Au fost verificate recenziile și chiar a fost sunat un operator al platformei înainte
Publicat acum 3 ore si 11 minute
Se majorează, din nou, prețul rovinietei. Ajunge la aproximativ 300 de lei/an, în funcție de emisiile poluante (EURO)
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 24 minute
Meseria care va produce noile "vedete" din companii. Analistul financiar Radu Georgescu: "Vor valora greutatea lor în aur"
Publicat acum 14 ore si 34 minute
Horoscop 16 mai 2026. Lună Nouă în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii
Publicat acum 13 ore si 55 minute
Un nou ciclon lovește România. Cod Galben de furtuni și grindina. ANM, harta zonelor vizate - FOTO
Publicat acum 5 ore si 49 minute
Grevă în Guvern după scandalul cu Oana Gheorghiu
Publicat acum 11 ore si 25 minute
Accident grav pe Autostrada Moldovei. UPDATE: Unul dintre șoferi era băut. Patru persoane au ajuns la spital - FOTO
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close