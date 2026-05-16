Castelul Bran a ajuns la americani. Vor să atragă turiști din SUA și Europa Occidentală. A început recrutarea masivă de personal

O companie a grupului Ad Populum, controlat de Joel Weinshanker, a cumpărat, de la moștenitorii Principesei Ileana a României, participația majoritară a Companiei de Administrare a Domeniului Bran (CADB), care astăzi operează Castelul Bran din Brașov.
Omul de afaceri american Joel Weinshanker este și cel care administrează moștenirea lui Elvis Presley. Acesta se alătură în calitate de partener strategic, pentru a contribui la consolidarea poziției castelului ca destinație internațională de prim rang.
Parteneriatul vizează mai multe priorități, scopul fiind de a face Castelul Bran și regiunea înconjurătoare atractive pentru turiștii din SUA și Europa Occidentală.
Tranzacția dintre asociații CADB și grupul Ad Populum s-a realizat după finalizarea unei dispute la cea mai mare curte de arbitraj din lume, în SUA. În urma acelei dispute compania românească a fost transferată integral moștenitorilor Principesei Ileana a României. În urma disputei de arbitraj Compania de Administrare a Domeniului Bran era împărțită astfel:
Acum, VT Bran, companie Ad Populum, a preluat 80% din părțile sociale ale CADB, restul fiind împărțite de Dominic Habsburg Lothringen (6,67%), Alexandra Ferch (2,67%), Georg Holzhausen (2%), Johann Holzhausen (2%), Anton Sandhofer (1,67%), Andrea Alexandra Sandhofer (1,67%), Elisabeth Viktoria Sandhofer (1,66%), Margareta Sandhofer (1,66%), iar compania Bran Capital Beteiligungs și-a pierdut calitatea de asociat, arată Profit.
Administrarea CADB a fost preluată de Steven Bieg, directorul financiar al Ad Populum, și s-a încheiat un contract de superficie cu moștenitorii castelului Bran, în calitate de coproprietari. Imediat după achiziție, compania americană a început recrutări masive de personal.
de Anca Murgoci