Castelul Bran a ajuns la americani. Vor să atragă turiști din SUA și Europa Occidentală. A început recrutarea masivă de personal

Omul de afaceri american Joel Weinshanker este și cel care administrează moștenirea lui Elvis Presley. Acesta se alătură în calitate de partener strategic, pentru a contribui la consolidarea poziției castelului ca destinație internațională de prim rang.

Parteneriatul vizează mai multe priorități, scopul fiind de a face Castelul Bran și regiunea înconjurătoare atractive pentru turiștii din SUA și Europa Occidentală.

Tranzacția dintre asociații CADB și grupul Ad Populum s-a realizat după finalizarea unei dispute la cea mai mare curte de arbitraj din lume, în SUA. În urma acelei dispute compania românească a fost transferată integral moștenitorilor Principesei Ileana a României. În urma disputei de arbitraj Compania de Administrare a Domeniului Bran era împărțită astfel:

Dominic Habsburg Lothringen (88 de ani) are 33,34% din firmă

Alexandra Ferch – născută Holzhausen (62 de ani) are 6,67%

Georg Holzhausen (63 de ani) are 5%

Johann Holzhausen (65 de ani) are 5%

Andrea Alexandra Sandhofer (56 de ani) are 4,17%

Anton Sandhofer (59 de ani) are 4,17%

Elisabeth Viktoria Sandhofer (54 de ani) are 4,16%

Margareta Sandhofer (57 de ani) are 4,16%

Bran Capital Beteiligungs are 33,33%.

Acum, VT Bran, companie Ad Populum, a preluat 80% din părțile sociale ale CADB, restul fiind împărțite de Dominic Habsburg Lothringen (6,67%), Alexandra Ferch (2,67%), Georg Holzhausen (2%), Johann Holzhausen (2%), Anton Sandhofer (1,67%), Andrea Alexandra Sandhofer (1,67%), Elisabeth Viktoria Sandhofer (1,66%), Margareta Sandhofer (1,66%), iar compania Bran Capital Beteiligungs și-a pierdut calitatea de asociat, arată Profit.

Administrarea CADB a fost preluată de Steven Bieg, directorul financiar al Ad Populum, și s-a încheiat un contract de superficie cu moștenitorii castelului Bran, în calitate de coproprietari. Imediat după achiziție, compania americană a început recrutări masive de personal.