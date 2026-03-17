Criză într-un paradis turistic european. Localnicii protestează împotriva transferului de deținuți periculoși în zonă

Situație tensionată într-o destinație considerată până nu demult un refugiu de vacanță. În criză, într-un paradis turistic european, locuitorii au ieșit în stradă și contestă deschis planul autorităților de a aduce în zonă sute de infractori considerați extrem de periculoși.

Guvernul condus de Giorgia Meloni susține că relocarea a aproximativ 750 de deținuți, printre care mafioți, criminali și persoane condamnate pentru acte de terorism, ar contribui la o mai bună organizare a sistemului penitenciar și ar întări securitatea la nivel național. Conform proiectului, insula Sardinia ar urma să primească aproape o treime dintre aceștia.

Temeri tot mai mari în rândul localnicilor

Pentru oamenii de pe insulă, lucrurile arată însă diferit. Mulți cred că decizia ar putea schimba radical viața de zi cu zi și imaginea locului. Există o teamă reală că Sardinia ar putea deveni "Cayenne-ul Italiei", o comparație cu temuta colonie penală franceză supranumită "Insula Diavolului", cunoscută publicului larg din cartea „Papillon”, publicată în 1969.

Contextul face situația și mai sensibilă. Sardinia este una dintre cele mai populare destinații turistice din Europa, cu un record de 4,5 milioane de vizitatori în 2024. În prezent, planul prevede ca deținuții să fie distribuiți în trei penitenciare de pe insulă, inclusiv într-o unitate din Cagliari.

Localnicii nu se tem doar de prezența deținuților în sine. O parte dintre ei avertizează că rudele și apropiații acestora ar putea veni pe insulă și, în timp, ar putea crea rețele ilegale, profitând de vulnerabilitățile economice ale unor comunități.

Proteste și reacții politice

Nemulțumirea s-a transformat rapid în proteste. Alessandra Todde, guvernatorul regiunii Sardinia, s-a alăturat manifestanților din Cagliari în ultimele săptămâni, potrivit The Telegraph.

"Sardinia nu intenționează să devină Cayenne-ul Italiei. Am contribuit mereu la lupta împotriva mafiei și a crimei organizate, dar nu putem accepta o astfel de distribuție nedreaptă [a deținuților]. Aceștia sunt bărbați care reprezintă cele mai înalte eșaloane ale organizațiilor mafiote, de la ’Ndrangheta la Camorra, și vor avea un impact profund asupra insulei."

Și din opoziție vin avertismente. Deputatul Silvio Lai atrage atenția că zonele mai sărace ale insulei ar putea deveni ținte ușoare pentru infiltrarea crimei organizate. El a menționat inclusiv orașul Nuoro, aflat relativ aproape de celebra Costa Smeralda, o zonă cunoscută pentru turismul de lux.

"Economiile slabe pot fi infiltrate ușor, iar Nuoro se află la doar o oră de condus de Costa Smeralda,” a spus acesta.

Riscuri pe termen lung

Îngrijorările nu vin doar din zona politică. Maria Cristina Ornano, responsabilă de executarea pedepselor în Cagliari, avertizează asupra consecințelor pe termen lung.

"Odată ce crima organizată se stabilește aici, nu vom mai putea scăpa de ea", susține aceasta.

De cealaltă parte, guvernul italian încearcă să calmeze spiritele. Oficialii insistă că mutarea deținuților nu va pune în pericol siguranța publică și că măsurile de securitate vor fi suficiente pentru a preveni orice risc, notează Express.

Cu toate acestea, pentru mulți dintre locuitori, discuția nu mai este doar despre siguranță, ci despre viitorul întregii regiuni. În mijlocul acestei crize întrebarea rămâne: poate o destinație construită pe turism să rămână la fel după o astfel de schimbare?

CITEȘTE ȘI: Unde poți cumpăra case la 1 euro în Europa în 2026

