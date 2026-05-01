Se pun în vânzare biletele pentru primul amical al României sub conducerea lui Gică Hagi, contra Georgiei

Echipa națională a României întâlnește selecționata Georgiei, marți, 2 iunie, de la ora 20:00, pe stadionul „Mikheil Meskhi” din Tbilisi, într-un meci amical.

Duelul dintre cele două formații va reprezenta și prima partidă sub conducerea lui Gheorghe Hagi pe banca tricolorilor, care a revenit la cârma naționalei la 25 de ani distanță de la prima sa experiență în acest rol.

Peste 1000 de bilete, disponibile pentru Georgia-România

Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online pe site-ul partenerului federației din Georgia, pe un link dedicat fanilor români.

Vor fi disponibile 1.326 de bilete pentru suporterii români.

Prețul unui tichet este de aproximativ 66 RON, iar locurile sunt repartizate în sectoarele 29 și 30.

Pentru fiecare comandă se vor putea achiziționa maximum 4 bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, data nașterii, număr de telefon și adresă. Este necesar un bilet valid pentru a intra pe stadion, indiferent de vârstă, potrivit FRF.

Al doilea meci amical al tricolorilor este programat pe 6 iunie, la București, pe stadionul „Steaua”. Echipa națională va evolua împotriva selecționatei din Țara Galilor.

