Derby plin de răsturnări de scor: Rapid o învinge dramatic pe Dinamo și devine lider
Data actualizării: 08:34 15 Mar 2026 | Data publicării: 08:19 15 Mar 2026

Autor: Andrei Itu

rapid_bucuresti_suporteri_2_83155500 FOTO DC NEWS / galerie Rapid București

Rapid Bucureşti a urcat pe primul loc în Superliga de fotbal, după victoria cu 3-2 (1-1) împotriva lui Dinamo București, obținută sâmbătă seara, pe stadionul din Giulești, într-un meci din prima etapă a play-off-ului.

Dinamo a condus de două ori meciul, dar Rapid a revenit de fiecare dată şi a smuls victoria pe finalul meciului.

Dinamo a deschis scorul prin Daniel Armstrong, în minutul 9, prin penalty, după sesizarea VAR. Andrei Borza a comis o imprudenţă asupra lui Alexandru Musi, iar arbitrajul video l-a sesizat pe arbitrul Istvan Kovacs a fost sesizat de arbitrajul video. Rapid a egalat prin Constantin Grameni în minutul 38, cu un şut de la 18 metri.

Răsturnare de scor în repriza a doua de la Rapid - Dinamo

În debutul reprizei secunde Dinamo a preluat conducerea din nou, atunci când Cătălin Cîrjan a marcat din pasa aceluiaşi Musi (47).

Rapid a restabilit egalitatea prin Claudiu Petrila, în minutul 67, cu un şut de la 20 de metri, după ce Musi a fost bruscat în propriul careu de Borza, însă arbitrul nu a dictat fault în atac.

Cătălin Vulturar a marcat golul victoriei giuleştenilor, în minutul 85, din 4 metri, după o foarfecă a lui Olimpiu Moruţan.

Lovitura de start a meciului a fost dată de fostul jucător rapidist Ion Ion.

Bilanțul partidelor dintre Rapid și Dinamo

Cele două formații s-au întâlnit în principala competiţie internă de 122 de ori, de 44 de ori au câştigat giuleştenii, de 50 de ori s-au impus dinamoviştii, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate, conform site-ului LPF.

Palmaresul cu Rapid echipă gazdă este de 62 de jocuri, 27 victorii Rapid, 14 remize şi 21 de succese Dinamo.

De când nu a mai învins-o Dinamo pe Rapid

Dinamo nu a mai învins-o pe Rapid din 11 aprilie 2015, când se impunea cu 2-0 pe teren propriu. Rapid are trei victorii şi un egal în ultimele patru etape. Dinamo a pierdut ultimele sale patru meciuri de campionat. În sezonul regulat, Rapid s-a impus cu 2-0 şi 2-1, notează Agerpres.

