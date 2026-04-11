FCSB, victorie mare cu Oţelul Galaţi, chiar înainte de Înviere

FCSB a învins-o pe Oţelul Galaţi, pe Arena Naţională, în etapa a IV-a din playout.
FCSB a surclasat-o pe Oţelul Galaţi cu scorul de 4-0 (4-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din etapa a patra a fazei play-out a Superligii de fotbal.
Campioana a deschis scorul prin Florin Tănase (13 - penalty), după ce Joao Lameira l-a faultat în careu de Darius Olaru.
Fundaşul Mihai Popescu (20) a majorat diferenţa, după ce a fost lansat în careu de Joyskim Dawa.
Darius Olaru (22) a marcat şi el, cu un şut din voleu, deviat de Ne Lopes, conform Agerpres.
Alexandru Stoian (44) a înscris cu un şut la colţul lung, din pasa lui Olaru.
Fiecare echipă a avut câte o bară, gazdele prin David Miculescu (37), iar gălăţenii prin Diego Zivulic (65).
FCSB a câştigat şi meciurile directe din sezonul regulat, cu 1-0 şi 4-1.
Oţelul a suferit a treia înfrângere în play-out.
FC FCSB - ASC Oţelul Galaţi 4-0 (4-0), Arena Naţională - Bucureşti
Au marcat: Florin Tănase (13 - penalty), Mihai Popescu (20), Darius Olaru (22), Alexandru Stoian (44).
Arbitru: Gabriel Mihuleac (Iaşi); arbitri asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi), Romică Bîrdeş (Piteşti); al patrulea oficial: George Cătălin Găman (Craiova)
Arbitru video: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitru asistent video: Mircea Orbuleţ (Bucureşti)
Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Imilian Şerbănică (Bragadiru) - LPF
de Val Vâlcu