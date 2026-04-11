DCNews Sport FCSB, victorie mare cu Oţelul Galaţi, chiar înainte de Înviere
Data publicării: 22:17 11 Apr 2026

FCSB, victorie mare cu Oţelul Galaţi, chiar înainte de Înviere
Autor: Florin Răvdan

fcsb Echipa de fotbal FCSB. Sursa foto: Agerpres

FCSB a învins-o pe Oţelul Galaţi, pe Arena Naţională, în etapa a IV-a din playout.

FCSB a surclasat-o pe Oţelul Galaţi cu scorul de 4-0 (4-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din etapa a patra a fazei play-out a Superligii de fotbal.

Campioana a deschis scorul prin Florin Tănase (13 - penalty), după ce Joao Lameira l-a faultat în careu de Darius Olaru.

Fundaşul Mihai Popescu (20) a majorat diferenţa, după ce a fost lansat în careu de Joyskim Dawa.

Darius Olaru (22) a marcat şi el, cu un şut din voleu, deviat de Ne Lopes, conform Agerpres.

Alexandru Stoian (44) a înscris cu un şut la colţul lung, din pasa lui Olaru.

Fiecare echipă a avut câte o bară, gazdele prin David Miculescu (37), iar gălăţenii prin Diego Zivulic (65).

FCSB a câştigat şi meciurile directe din sezonul regulat, cu 1-0 şi 4-1.

Oţelul a suferit a treia înfrângere în play-out.

FC FCSB - ASC Oţelul Galaţi 4-0 (4-0), Arena Naţională - Bucureşti
Au marcat: Florin Tănase (13 - penalty), Mihai Popescu (20), Darius Olaru (22), Alexandru Stoian (44).
Arbitru: Gabriel Mihuleac (Iaşi); arbitri asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi), Romică Bîrdeş (Piteşti); al patrulea oficial: George Cătălin Găman (Craiova)
Arbitru video: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitru asistent video: Mircea Orbuleţ (Bucureşti)
Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Imilian Şerbănică (Bragadiru) - LPF

