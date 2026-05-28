Finala UEFA Europa League 2028 ar putea avea loc la Bucureşti. Ciprian Ciucu a dat semnătura finală

Ciprian Ciucu a anunţat că dosarul de candidatură al Capitalei pentru găzduirea finalei UEFA Europa League la Bucureşti a fost semnat.

Primarul general anunţă că va fi schimbat şi videocubul de pe Arena Naţională, după erorile survenite în ultimul timp.

"Am semnat, în sprijinul Federației Române de Fotbal, dosarul de candidatură pentru ca Bucureștiul să găzduiască în 2028 finala UEFA Europa League.

Am alocat buget pentru reparațiile necesare. Astfel, în curând lansăm procedura pentru realizarea Proiectului Tehnic, în vederea realizării lucrărilor rezultate în urma expertizei tehnice, pe care deja o avem.

Vom înlocui videocubul în cursul anului viitor, în pauza competițională, pentru a nu afecta calendarul meciurilor. De asemenea, vom avea și lucrări suplimentare pentru accesibilizarea parcării supraterane de 1.200 de locuri. În acest moment nu se poate utiliza corespunzător, având în vedere că fluxul de spectatori se suprapune cu accesul auto", a transmis Ciprian Ciucu pe Facebook.

Analiza dosarelor are loc în iunie

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, pe 2 aprilie, că a avut loc avut loc prima şedinţă a Comitetului Interministerial în vederea finalizării procesului de candidatură a oraşului Bucureşti pentru găzduirea finalei UEFA Europa League din anul 2028 sau 2029.

UEFA va analiza dosarele depuse şi va anunţa oraşele gazdă pentru 2028 şi 2029 în luna iunie.

Pentru următorii doi ani, oraşele gazdă ale finalei UEFA Europa League sunt deja stabilite: Istanbul va găzdui finala din 2026, iar Frankfurt pe cea din 2027.

Arena Naţională din Bucureşti a mai găzduit finala Europa League în 9 mai 2012, formaţia Atletico Madrid câştigând atunci trofeul după victoria cu 3-0 în faţa altei echipe spaniole, Athletic Bilbao.