Subcategorii în Sport

DCNews Sport Un fotbalist nu poate ajunge la națională înainte de Cupa Mondială, după ce a fost jefuit în Amsterdam. Anunțul federației
Data publicării: 26 Mai 2026

Un fotbalist nu poate ajunge la națională înainte de Cupa Mondială, după ce a fost jefuit în Amsterdam. Anunțul federației
Autor: Iulia Horovei

cupa mondiala 2026 Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres
Unui fotbalist din Arabia Saudită i-a fost furat pașaportul în Amsterdam, Olanda, urmând să ajungă târziu în cantonamentul echipei naţionale înaintea Cupei Mondiale 2026.

Fundaşul saudit Saud Abdulhamid va ajunge târziu în cantonamentul echipei naţionale înaintea Cupei Mondiale, după ce paşaportul i-a fost furat în timpul unui jaf la Amsterdam, a anunţat luni Federaţia saudită de fotbal (SAFF), informează Reuters.

Fotbalistul întârzie în cantonament, după ce i-a fost furat pașaportul

„Federaţia saudită de fotbal doreşte să ofere o actualizare oficială cu privire la sosirea întârziată a lui Saud Abdulhamid în cantonamentul echipei naţionale, în timp ce pregătirile pentru faza finală dinaintea Cupei Mondiale FIFA 2026 continuă”, a indicat SAFF într-un comunicat.

„Jucătorul nu a putut călători astăzi la Riad, aşa cum era programat, după ce vehiculul său privat a fost spart în Amsterdam, unde se afla cu familia sa pentru ceremonia de nuntă. Incidentul a dus la pierderea unor bunuri personale, inclusiv a paşaportului”, menţionează comunicatul.

Mobilizare pentru eliberarea rapidă a documentelor

SAFF a precizat că lucrează cu autorităţile pentru a rezolva problema.

„Federaţia saudită de fotbal se coordonează cu Ministerul Sportului pentru a urmări ancheta şi colaborează, de asemenea, cu Ambasada Regatului Arabiei Saudite în Olanda pentru a elibera documentele necesare care să permită jucătorului să se alăture lotului”, se arată în comunicat.

Abdulhamid, care joacă la echipa franceză RC Lens, împrumutat de la AS Roma, a fost inclus în lotul preliminar de 30 de jucători alcătuit de noul selecţioner Georgios Donis.

Echipa naţională a Arabiei Saudite a călătorit în Statele Unite pentru cantonamente în New York şi Texas, unde îşi va perfecţiona pregătirile cu meciuri amicale împotriva Ecuadorului, Puerto Rico şi Senegalului.

Arabia Saudită va juca în Grupa H la Cupa Mondială, alături de Spania, Uruguay şi Capul Verde, notează Agerpres.

