Vacanță de coșmar Egipt, la preț de 4.000 de euro. O familie s-a trezit cazată într-o cameră de hotel murdară, cu fecale și urină. "Totul era dărăpănat"

Ceea ce trebuia să fie o vacanță de familie de vis în Egipt s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru un cuplu din Marea Britanie și cei doi copii ai lor, care susțin că au fost nevoiți să suporte condiții insalubre, intoxicații alimentare severe și chiar pericole de electrocutare, după ce s-au trezit cazați într-un hotel aflat în plin șantier, scrie New York Post. Familia a spus că a rămas traumatizată după această experiență și că încearcă acum să obțină o rambursare integrală pentru călătoria infernală, care a costat peste 4.000 de dolari.

Scott Edward, în vârstă de 36 de ani, a povestit urma să plece într-o vacanță însorită în familie cu soția sa, Katie, și copiii Freddy și Alexandra - dar vacanță a devenit traumatizantă.

„Nimănui nu i-a plăcut. Ne-a creat un stres imens și ne-a creat probleme financiare, fiind nevoiți să rambursăm costurile suplimentare pe cardurile de credit. De asemenea, am fost cu toții foarte bolnavi, ceea ce i-a făcut pe copii nervoși în privința călătoriilor”, a declarat Edward, din Newport.

Familia, cazată într-o cameră de hotel murdară, cu fecale și urină

Pe 16 ianuarie, familia a luat un zbor easyJet spre Egipt, unde a ajuns la complexul și parcul acvatic Eagles Downtown Zahabia din Hurghada, după o călătorie lungă de 18 ore din cauza întârzierilor și transferurilor. Vacanța lor a început imediat prost, atunci când s-au cazat într-o cameră murdară, fără Wi-Fi funcțional. Au schimbat imediat camera, dar lucrurile nu s-au îmbunătățit, a povestit bărbatul.

„În seara aceea am avut muzică pentru copii, cum ar fi «Baby Shark» și alte melodii neplăcute, care se auzeau în fața camerei noastre de hotel, deoarece scena de divertisment era în renovare”, a spus Edward.

Camerele erau „murdare și stricate” - cu fecale și urină peste tot în jurul unei toalete care nu fusese curățată, a mai spus bărbatul.

"Totul era dărăpănat, umed și mucegăit, iar tencuiala și vopseaua se desprindeau de pe pereți"

Aerul condiționat era plin de mucegai și praf, ceea ce, a susținut el, a cauzat întregii familii „tuse foarte puternică”.

„Totul era dărăpănat, umed și mucegăit, iar tencuiala și vopseaua se desprindeau de pe pereți. De asemenea, în fața ușii noastre era un tablou de siguranțe expus, sub tensiune”, a adăugat el.

Întreaga familie a fost, de asemenea, bolnavă pe tot parcursul călătoriei, cel mai probabil din cauza unor intoxicații alimentare. Edward a fost imobilizat la pat în cea mai mare parte a timpului, iar boala a durat mult timp după terminarea vacanței.

„Mâncarea i-a făcut pe toți să se îmbolnăvească violent și nu am putut mânca la niciunul dintre restaurante. Am avut dureri de rinichi timp de două săptămâni după vacanță din cauza deshidratării cauzate de boală”, a mai spus bărbatul.

Pericol de electrocutare

Bolile i-au împiedicat să participe la majoritatea excursiilor pe care le-au planificat, iar copiii nu s-au putut bucura de unele zone de joacă. În plus, ar fi existat pericol de electrocutare din cauza unui fir sub tensiune.

„Toate echipamentele de joacă erau defecte și periculoase. Locul de joacă pentru copii era dărăpănat, murdar și plin de obiecte periculoase, cum ar fi trambuline cu arcuri metalice rupte și ascuțite care ieșeau în afară, bucăți de lemn aleatorii cu cuie în ele pe podeau, iar prezența personalului era foarte scăzută”, a spus el.

„Existau zone uriașe ale hotelului care erau în plină construcție, cu turnare de beton, ciocane pneumatice și găuri toată ziua, și gunoaie precum uși, ferestre, toalete și cărămizi sparte, sticlă și moloz peste tot. Unul dintre copiii noștri aproape și-a tăiat piciorul în cioburi de sticlă, pe o alee și o pasarelă pe care trebuia să le folosim pentru a ajunge în cameră”, își amintește Edward.