€ 5.2359
|
$ 4.4978
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2359
|
$ 4.4978
 
DCNews Stiri Vacanță de coșmar Egipt, la preț de 4.000 de euro. O familie s-a trezit cazată într-o cameră de hotel murdară, cu fecale și urină. "Totul era dărăpănat"
Data publicării: 26 Mai 2026

Vacanță de coșmar Egipt, la preț de 4.000 de euro. O familie s-a trezit cazată într-o cameră de hotel murdară, cu fecale și urină. "Totul era dărăpănat"
Autor: Doinița Manic

imagine cu un avion, egipt Acum familia încearcă să își recupereze banii. Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

O familie care și-a plătit o vacanța de vis în Egipt a avut un șoc atunci când a ajuns în Hurghada. Au suferit intoxicații alimentare severe și chiar pericole de electrocutare, într-un hotel aflat în plin șantier.

Ceea ce trebuia să fie o vacanță de familie de vis în Egipt s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru un cuplu din Marea Britanie și cei doi copii ai lor, care susțin că au fost nevoiți să suporte condiții insalubre, intoxicații alimentare severe și chiar pericole de electrocutare, după ce s-au trezit cazați într-un hotel aflat în plin șantier, scrie New York Post. Familia a spus că a rămas traumatizată după această experiență și că încearcă acum să obțină o rambursare integrală pentru călătoria infernală, care a costat peste 4.000 de dolari.

Scott Edward, în vârstă de 36 de ani, a povestit urma să plece într-o vacanță însorită în familie cu soția sa, Katie, și copiii Freddy și Alexandra - dar vacanță a devenit traumatizantă.

„Nimănui nu i-a plăcut. Ne-a creat un stres imens și ne-a creat probleme financiare, fiind nevoiți să rambursăm costurile suplimentare pe cardurile de credit. De asemenea, am fost cu toții foarte bolnavi, ceea ce i-a făcut pe copii nervoși în privința călătoriilor”, a declarat Edward, din Newport.

Familia, cazată într-o cameră de hotel murdară, cu fecale și urină

Pe 16 ianuarie, familia a luat un zbor easyJet spre Egipt, unde a ajuns la complexul și parcul acvatic Eagles Downtown Zahabia din Hurghada, după o călătorie lungă de 18 ore din cauza întârzierilor și transferurilor. Vacanța lor a început imediat prost, atunci când s-au cazat într-o cameră murdară, fără Wi-Fi funcțional. Au schimbat imediat camera, dar lucrurile nu s-au îmbunătățit, a povestit bărbatul.

„În seara aceea am avut muzică pentru copii, cum ar fi «Baby Shark» și alte melodii neplăcute, care se auzeau în fața camerei noastre de hotel, deoarece scena de divertisment era în renovare”, a spus Edward.

Camerele erau „murdare și stricate” - cu fecale și urină peste tot în jurul unei toalete care nu fusese curățată, a mai spus bărbatul.

"Totul era dărăpănat, umed și mucegăit, iar tencuiala și vopseaua se desprindeau de pe pereți"

Aerul condiționat era plin de mucegai și praf, ceea ce, a susținut el, a cauzat întregii familii „tuse foarte puternică”.

„Totul era dărăpănat, umed și mucegăit, iar tencuiala și vopseaua se desprindeau de pe pereți. De asemenea, în fața ușii noastre era un tablou de siguranțe expus, sub tensiune”, a adăugat el. 

Întreaga familie a fost, de asemenea, bolnavă pe tot parcursul călătoriei, cel mai probabil din cauza unor intoxicații alimentare. Edward a fost imobilizat la pat în cea mai mare parte a timpului, iar boala a durat mult timp după terminarea vacanței.

„Mâncarea i-a făcut pe toți să se îmbolnăvească violent și nu am putut mânca la niciunul dintre restaurante. Am avut dureri de rinichi timp de două săptămâni după vacanță din cauza deshidratării cauzate de boală”, a mai spus bărbatul.

Pericol de electrocutare

Bolile i-au împiedicat să participe la majoritatea excursiilor pe care le-au planificat, iar copiii nu s-au putut bucura de unele zone de joacă. În plus, ar fi existat pericol de electrocutare din cauza unui fir sub tensiune.

„Toate echipamentele de joacă erau defecte și periculoase. Locul de joacă pentru copii era dărăpănat, murdar și plin de obiecte periculoase, cum ar fi trambuline cu arcuri metalice rupte și ascuțite care ieșeau în afară, bucăți de lemn aleatorii cu cuie în ele pe podeau, iar prezența personalului era foarte scăzută”, a spus el. 

„Existau zone uriașe ale hotelului care erau în plină construcție, cu turnare de beton, ciocane pneumatice și găuri toată ziua, și gunoaie precum uși, ferestre, toalete și cărămizi sparte, sticlă și moloz peste tot. Unul dintre copiii noștri aproape și-a tăiat piciorul în cioburi de sticlă, pe o alee și o pasarelă pe care trebuia să le folosim pentru a ajunge în cameră”, își amintește Edward.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

egipt
vacanta
marea britanie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Mii de protestatari ai Opoziției din Turcia, respinși de poliție cu tunuri cu apă (VIDEO)
Publicat acum 16 minute
Dreptul de deducere a TVA nu se mai prescrie. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial
Publicat acum 17 minute
Foto - Ce caută frații Andrew și Tristan Tate la Cluj. Val de ironii și reacții: „N-au ei bani de Cluj”
Publicat acum 43 minute
Ucraina și zeci de state denunță la ONU „unul dintre cele mai devastatoare” bombardamente ale Rusiei
Publicat acum 47 minute
A negociat președintele Nicușor Dan cu propunerile la masă? Cine e, de fapt, iepurele
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 13 minute
Legea salarizării: Cosmin Dorobanțu (FSANP) anunță că dă Guvernul în judecată / Cerințele personalului din apărare și ordine publică
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Eugen Tomac, premier de cursă lungă pentru dezideratul lui Nicușor Dan. Scenariul care ar lăsa PNL în afara deciziei politice
Publicat acum 10 ore si 43 minute
Previziuni astrale prima jumătate a lunii iunie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat acum 9 ore si 56 minute
Andrei Caramitru: Vă spun o informație. Știți cât plătesc saudiții pe consultanță de la marile firme internaționale?
Publicat acum 7 ore si 22 minute
Situația urșilor din România, scăpată de sub control: Adevăratul motiv pentru care nu se iau măsuri
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close