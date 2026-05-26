DCNews Stiri Upgrade România: Viața după PNRR: Cum evităm prăbușirea investițiilor în 2027?
Data publicării: 26 Mai 2026

EXCLUSIV Upgrade România: Viața după PNRR: Cum evităm prăbușirea investițiilor în 2027?
Autor: Doinița Manic

imagine cu bani lei romanesti DC Media Group organizează evenimentul "UPGRADE ROMÂNIA: Viața după PNRR: Cum evităm prăbușirea investițiilor în 2027?". Sursa foto: https://www.magnific.com/, @Vlad Ispas
DC Media Group organizează evenimentul "UPGRADE ROMÂNIA: Viața după PNRR: Cum evităm prăbușirea investițiilor în 2027?", în data de 27 MAI 2026, începând cu ora 13.00, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Sala Galați.

Evenimentul este transmis LIVE pe platformele media: DC News, DC Business și DC News TV, pe paginile de Facebook ale acestora, cât și pe YouTube DC News și DC Business.

CONTEXT

Anul 2026 marchează o intersecție istorică pentru economia românească. Ne aflăm la termenul limită de 31 august 2026 pentru finalizarea tuturor proiectelor și jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Este momentul adevărului în care investițiile de miliarde de euro în infrastructură, energie și digitalizare trebuie să se transforme din șantiere în motoare funcționale de creștere.

În 2026, România joacă la două capete: finalizarea proiectelor cu bani europeni „gratis” și pornirea motoarelor pentru proiecte care vor defini următoarele două decenii.

Cifre Cheie pentru 2026:

  • Peste 195 de proiecte prioritare: Ministerul Finanțelor monitorizează o listă de investiții cu o valoare totală de aproximativ 91 miliarde de euro.
  • Ținta de absorbție: România își propune atragerea a cel puțin 15 miliarde de euro din fonduri europene doar în acest an.
  • Deficit Bugetar: Bugetul este construit pe un deficit estimat la 6,2% din PIB, asumat pentru a susține volumul masiv de investiții publice.

Obiectivul Evenimentului:

Reunirea decidenților politici, a liderilor din business și a experților financiari pentru a trasa o foaie de parcurs post-2026. Cum va arăta economia României după „infuzia” de capital din PNRR și cum putem asigura predictibilitatea necesară pentru a rămâne o destinație atractivă pentru investițiile străine directe.

Teme de dezbatere:

  • UPGRADE ROMÂNIA: Harta investițiilor în actualul context politic și economic, intern si extern;
  • Cursorul pe august 2026 – termenul limită pentru finalizarea tuturor proiectelor. Stadiul actual și previziunile momentului;
  • Cum se va face tranziția de la banii europeni de redresare la marii investitori privați și fondurile de coeziune tradiționale;
  • Care este rețeta pentru echilibrarea investițiilor masive cu disciplina bugetară solicitată de partenerii europeni și OCDE;
  • Programul SAFE ca motor de reindustrializare: Cum transformăm achizițiile de apărare în capacități de producție autohtone?
  • Transformarea României într-o destinație predictibilă pentru investiții private pe termen lung. Care sunt domeniile cele mai atractive;
  • Austeritatea guvernamentală VS. planurile din economia reală. Cum vede mediul de business economia României pe până în 2030;

Agenda dezbaterii

  • 12:30 – 13:00: Înregistrare participanți & Welcome Coffee
  • 13:00 – 14:30 PANEL I: Viața după PNRR: continuitatea investițiilor publice și implementarea proiectelor majore
         

Moderator: Răzvan DUMITRESCU, Jurnalist

SPEAKERI:

  • Radu MIRUȚĂ, Ministrul Apărării Naționale și Ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii
  • István-Loránt ANTAL, Președinte Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, Senatul României
  • Adrian CÂCIU, Vicepreședinte Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Camera Deputaților
  • Ciprian CIUCU, Primarul General al Municipiului București
  • Bogdan BADEA, Director General Hidroelectrica
  • Robert-Marius CAZANCIUC, Președinte Comisia pentru transporturi şi infrastructură, Senatul României
  • Hubert THUMA, Președinte Consiliul Județean Ilfov
  • Ionuț PUCHEANU, Primarul Municipiului Galați
  • Alexandru RAFILA, Președinte Comisia pentru sănătate şi familie, Camera Deputaților
  • Cristian ERBAȘU, Director General Construcții Erbașu și Președinte Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România ONLINE
  • Radu MAGDIN, Analist, Consultant și CEO Smartlink Communications
     

14:30 – 14:35: Coffee break
14:35 – 15:50 PANEL II: Programul SAFE ca motor de reindustrializare; Investiții private, competitivitate și noul model de creștere economică

Moderator: Tudor CURTIFAN, Redactor-șef Defense Romania

Alexandru NAZARE, Ministrul Finanțelor ONLINE
Sándor BENDE, Președinte Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților
Claudiu-Daniel CATANĂ, Vicepreședinte Comisia economică, industrii, servicii, turism și antreprenoriat, Senatul României
Florin SPĂTARU, Director General Grup Feroviar Român și fost ministru al Economiei
Mihai-Cătălin BOTEZ, Vicepreședinte Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Camera Deputaților
Claudiu NĂSUI, Vicepreședinte Comisia pentru antreprenoriat şi turism, Camera Deputaților
Ştefan-Radu OPREA, Membru Comisia economică, industrii, servicii, turism și antreprenoriat, Senatul României
Adrian NEGRESCU, Analist economic ONLINE
Roxana MÎNZATU, Vicepreședinte Executiv al Comisiei Europene și Comisar european pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire ONLINE
Bogdan CHIRIEAC, Analist
 

CONCLUZII & MESAJ DE ÎNCHEIERE

Victor NEGRESCU, Vicepreședinte Parlamentul European ONLINE

16:00 - 16:30: NETWORKING LUNCH

