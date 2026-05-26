Cel mai aglomerat aeroport din lume se închide. Ce mega-hub îi va lua locul
Data publicării: 26 Mai 2026

Cel mai aglomerat aeroport din lume se închide. Ce mega-hub îi va lua locul
Autor: Tiberiu Vasile

aeroport- pixabay Foto: Pixabay / aeroport
Cel mai aglomerat aeroport din lume se închide. Acesta urmează să fie închis până în 2035, în cadrul unui plan de tranziție.

Aeroportul Internațional Dubai (DXB), considerat în 2024 cel mai aglomerat hub internațional la nivel global, urmează să fie închis până în anul 2035. Decizia marchează o schimbare majoră în arhitectura transportului aerian din Emiratele Arabe Unite și deschide drumul pentru relocarea traficului către un nou proiect strategic.

Al Maktoum devine centrul aviației

Locul DXB va fi preluat treptat de Aeroportul Internațional Al Maktoum (DWC), aflat în plină extindere și conceput să devină unul dintre cele mai mari huburi aeriene din lume. Proiectul este gândit să preia integral fluxul de pasageri și să susțină ambiția Dubaiului de a-și consolida poziția globală în aviație.

Motivele deciziei

Inaugurat în 1960, DXB a ajuns să fie limitat de poziționarea sa geografică, fiind înconjurat de infrastructură urbană densă, autostrăzi și zone rezidențiale. Aceste constrângeri au făcut imposibilă extinderea semnificativă, ceea ce a determinat autoritățile să caute o alternativă pe termen lung.

Un proiect de 28 miliarde lire

Noul aeroport din Dubai South este proiectat să atingă o capacitate de până la 260 de milioane de pasageri anual. Proiectul de extindere este estimat la 28 de miliarde de lire sterline. Planul de dezvoltare include opt terminale, cinci piste paralele și sute de porți de îmbarcare, alături de tehnologii moderne precum check-in fără contact și control biometric automatizat.

Tranziție graduală

DXB va continua să funcționeze încă aproximativ un deceniu, pentru a permite o tranziție progresivă a operațiunilor către DWC. Companii aeriene majore, printre care Emirates și British Airways, își vor muta treptat zborurile pe noul aeroport, pe măsură ce infrastructura devine operațională.

Impactul asupra Dubaiului

Proiectul DWC este estimat să genereze un impact economic semnificativ, cu efecte directe asupra turismului, retailului și pieței muncii. Zona Dubai South ar putea deveni un nou pol urban, cu o populație în creștere și infrastructură extinsă.

Prin extinderea capacității și introducerea sistemelor automatizate, noul mega-hub din Dubai este gândit să ofere timpi de tranzit reduși și o experiență complet digitalizată pentru pasageri. În același timp, proiectul consolidează poziția Emiratelor Arabe Unite în competiția globală cu huburi precum Istanbul, Doha și Singapore, conform The Finance World

