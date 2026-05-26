Polițiștii din Thailanda, deghizați în dansatoare, au păcălit și au capturat un infractor

În provincia Lopburi, aflată la circa 150 de kilometri de Bangkok, o echipă formată din cinci ofițeri de poliție și o polițistă a pus la cale o acțiune neobișnuită. Pentru a ajunge la un suspect urmărit, aceștia s-au deghizat în dansatoare, integrându-se într-un festival de dans stradal din zonă.

Ideea a fost simplă: apropierea de țintă fără a ridica suspiciuni.

Capturarea suspectului

În urma operațiunii, oamenii legii l-au reținut pe un bărbat identificat drept Mekha Fa-wap-wap. Asupra lui au fost descoperite peste 53 de pastile de metamfetamină, dar și aproximativ 200 de pungi din plastic folosite, potrivit anchetatorilor, pentru ambalarea și distribuirea drogurilor.

Pe lângă droguri, polițiștii au găsit și un telefon mobil care ar fi fost utilizat pentru administrarea unei rețele ilegale de jocuri de noroc.

Ulterior, suspectul a fost pus sub acuzare pentru deținere de substanțe narcotice din categoria întâi în vederea vânzării, dar și pentru operarea unei platforme ilegale de tip sloturi online.

Deghizați în dansatoare și după arestare

Operațiunea a fost coordonată de colonelul Panthep Panadi. După capturare, ofițerii au rămas încă îmbrăcați în costumele colorate, cu paiete, și au făcut fotografii alături de suspectul încătușat la secția de poliție din districtul Tha Luang.

Imaginile surprinse arată momentul într-o notă relaxată, polițiștii abținându-se cu greu să nu zâmbească în fața camerei.

Autoritățile au publicat ulterior o fotografie pe rețelele sociale, însoțită de un mesaj ironic: „Nu voiam să ieșim să-l arestăm, ar fi fost păcat de banii dați pe închirierea costumelor”.

Polițiștii din Thailanda și metodele lor neobișnuite

Astfel de tactici nu sunt o noutate în Thailanda, unde forțele de ordine au mai apelat și în trecut la deghizări spectaculoase pentru prinderea suspecților.

În luna februarie, polițiștii s-au deghizat în dragoni în timpul festivităților de Anul Nou Lunar din Bangkok, pentru a prinde un hoț suspectat că a furat artefacte budiste.

Ofițerii au stat ascunși într-un costum roșu, iar la momentul intervenției unul dintre ei a ieșit brusc din structură pentru a-l imobiliza pe suspect, cu sprijinul colegilor.

Bărbatul reținut, în vârstă de 33 de ani, era acuzat că a furat obiecte religioase valoroase, inclusiv două statui Buddha de aproximativ 30 de centimetri, din locuința unui ofițer superior.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ două milioane de baht, echivalentul a circa 50.000 de euro, conform The Telegraph.

