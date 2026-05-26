Motivul pentru care nu mai slăbești, chiar dacă mănânci sănătos și faci sport. Ce trebuie să știi

O dietă sănătoasă și exercițiile fizice pot ajuta la scăderea în greutate, mai ales la începutul procesului, dar foarte mulți oameni se plâng că în timp se confruntă cu o stagnare a numărului de kilograme. Nutriționistul Pablo Ojeda a explicat că acest blocaj este normal și foarte des întâlnit în procesul de slăbire, potrivit 20minutos.es.

Multe persoane se confruntă la un moment dat cu o astfel de situație: chiar dacă mănâncă sănătos și fac exerciții în mod constant, pierderea în greutate încetinește sau chiar se oprește la un moment dat. Nutriționistul Pablo Ojeda numește acest fenomen punct de referință.

Expertul a abordat acest subiect în timpul apariției sale la emisiunea radio „Las mañanas de Kiss”, după ce un ascultător a vorbit despre faptul că a pierdut 32 de kilograme, dar care se simte blocat și nu a atins încă greutatea ideală.



Expertul îi încurajează pe oameni să continue dieta și exercițiile fizice chiar și în perioadele de stagnare

Nutriționistul a explicat că atingerea unui punct de referință în dietă este normală și că stagnarea în procesul de slăbire poate dura câteva săptămâni sau chiar o lună.

Acesta a avertizat că mulți oameni renunță în această etapă și revin la vechile obiceiuri, ceea ce duce la recăpătarea kilogramelor pierdute. Nutriționistul recomandă continuarea dietei până la atingerea obiectivului, chiar dacă se întâmplă să nu vezi rezultate timp de câteva săptămâni.

Astfel de perioade sunt absolut normale, deoarece, după o pierdere semnificativă în greutate, corpul are nevoie de timp pentru a se adapta și a-și reajusta metabolismul și compoziția corporală.

