€ 5.2359
|
$ 4.4978
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2359
|
$ 4.4978
 
DCNews Stiri Motivul pentru care nu mai slăbești, chiar dacă mănânci sănătos și faci sport. Ce trebuie să știi
Data publicării: 26 Mai 2026

Motivul pentru care nu mai slăbești, chiar dacă mănânci sănătos și faci sport. Ce trebuie să știi
Autor: Darius Mureșan

slabire-dieta_79369400 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @atlascompany
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Chiar dacă mănânci sănătos și faci sport în mod regulat, poate apărea un moment în care procesul încetinește sau se oprește. Iată ce trebuie să faci.

O dietă sănătoasă și exercițiile fizice pot ajuta la scăderea în greutate, mai ales la începutul procesului, dar foarte mulți oameni se plâng că în timp se confruntă cu o stagnare a numărului de kilograme. Nutriționistul Pablo Ojeda a explicat că acest blocaj este normal și foarte des întâlnit în procesul de slăbire, potrivit 20minutos.es

Multe persoane se confruntă la un moment dat cu o astfel de situație: chiar dacă mănâncă sănătos și fac exerciții în mod constant, pierderea în greutate încetinește sau chiar se oprește la un moment dat. Nutriționistul Pablo Ojeda numește acest fenomen punct de referință. 

Expertul a abordat acest subiect în timpul apariției sale la emisiunea radio „Las mañanas de Kiss”, după ce un ascultător a vorbit despre faptul că a pierdut 32 de kilograme, dar care se simte blocat și nu a atins încă greutatea ideală. 


VEZI ȘI:  Alimentul care te ajută să ai grijă de sănătatea digestivă în sezonul cald

Expertul îi încurajează pe oameni să continue dieta și exercițiile fizice chiar și în perioadele de stagnare

Nutriționistul a explicat că atingerea unui punct de referință în dietă este normală și că stagnarea în procesul de slăbire poate dura câteva săptămâni sau chiar o lună.

Acesta a avertizat că mulți oameni renunță în această etapă și revin la vechile obiceiuri, ceea ce duce la recăpătarea kilogramelor pierdute. Nutriționistul recomandă continuarea dietei până la atingerea obiectivului, chiar dacă se întâmplă să nu vezi rezultate timp de câteva săptămâni. 

Astfel de perioade sunt absolut normale, deoarece, după o pierdere semnificativă în greutate, corpul are nevoie de timp pentru a se adapta și a-și reajusta metabolismul și compoziția corporală. 

VEZI ȘI: Ce să mănânci la cină pentru a dormi bine: Obiceiurile de seară care îți distrug somnul

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nutritionist
slabire
stagnare
dieta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 29 minute
Polițiștii din Thailanda, deghizați în dansatoare, au păcălit și au capturat un infractor
Publicat acum 38 minute
Invazie de limacși în grădinile din România. Fac praf căpșunele. Ce se întâmplă dacă, din greșeală, îi mănânci
Publicat acum 42 minute
Turiștii care intră în carantină 3 săptămâni
Publicat acum 46 minute
Data la care se joacă Supercupa României. Încă un duel între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj
Publicat acum 46 minute
Haos cu salariile procurorilor, în noua lege a salarizării. PÎCCJ vrea la masa discuțiilor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 12 minute
Legea salarizării: Cosmin Dorobanțu (FSANP) anunță că dă Guvernul în judecată / Cerințele personalului din apărare și ordine publică
Publicat acum 3 ore si 27 minute
Eugen Tomac, premier de cursă lungă pentru dezideratul lui Nicușor Dan. Scenariul care ar lăsa PNL în afara deciziei politice
Publicat acum 6 ore si 55 minute
Andrei Caramitru: Vă spun o informație. Știți cât plătesc saudiții pe consultanță de la marile firme internaționale?
Publicat acum 7 ore si 42 minute
Previziuni astrale prima jumătate a lunii iunie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat acum 4 ore si 21 minute
Situația urșilor din România, scăpată de sub control: Adevăratul motiv pentru care nu se iau măsuri
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close