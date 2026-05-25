Transalpina, deszăpezirea aproape finalizată
Data publicării: 25 Mai 2026

Transalpina, deszăpezirea aproape finalizată

Transalpina Foto: Facebook.com
Lucrările de deszăpezire pe Transalpina, sectorul montan cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, au fost realizate în procent de 99%, în această perioadă fiind montate noile indicatoare rutiere pe tronsonul respectiv.

Potrivit lui Cristi Tudor, reprezentant al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, foarte multe indicatoare au fost distruse de vântul puternic din sezonul trecut.

'Pe DN 67C Transalpina, sectorul montan cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, continuăm activitățile de punere în siguranță a părții carosabile în vederea redeschiderii circulației rutiere după sezonul de iarnă. Zăpada a fost îndepărtată în procent de 99%, mai avem zone de acostament, dar care nu ridică probleme. SDN Târgu Jiu a mobilizat în fiecare zi mai multe districte care să monteze indicatoarele rutiere, pentru că am primit indicatoare noi. Foarte multe indicatoare au fost deteriorate din cauza vântului foarte puternic din timpul sezonului trecut, noi iarna le dăm jos, dar și pe perioada de vară avem vânturi puternice care deteriorează indicatoarele rutiere, vor fi înlocuite', a declarat luni, pentru Agerpres, Cristi Tudor.

În perioada următoare, o comisie de specialiști va face verificări pe Transalpina, în vederea stabilirii datei și condițiilor de deschidere a circulației rutiere pe acest sector montan.

'Deja SDN Târgu Jiu a făcut solicitare către DRDP Craiova, iar DRDP a făcut către CNAIR solicitare ca în zilele următoare să vină comisia de specialiști care să stabilească dacă se poate deschide și cu ce dată și, mai ales, în ce condiții se va putea redeschide circulația rutieră. Facem un apel la conducătorii auto să nu intre pe acest sector de drum până când noi, în calitate de administrator al drumului public, împreună cu Poliția Rutieră, nu vom anunța că circulația se poate desfășura și în ce condiții se poate desfășura. A fost destul de greu, colegii noștri din districtul Rânca au tras tare care să reușească să ajungă la această dată cu o posibilă deschidere, am avut zăpezi și de peste patru metri pe anumite sectoare, a fost mult de muncă, s-a acționat numai cu utilaje proprii, nu am folosit utilaje închiriate deloc pentru această activitate, suntem pregătiți, vedem ce va decide comisia și vom comunica în timp util', a adăugat Cristi Tudor.

Lucrările de deszăpezire în vederea redeschiderii circulației rutiere pe DN 67C Transalpina - sectorul montan Rânca - Obârșia Lotrului au început la jumătatea lunii aprilie. (Claudia Calotă)

