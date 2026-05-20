„Noaptea Muzeelor 2026” în judeţul Dâmboviţa

Consiliul Județean Dâmbovița, alături de Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, invită publicul iubitor de istorie și artă să descopere expozițiile muzeale într-un mod inedit, și anume printr-o plimbare nocturnă prin istoria și arta judeţului Dâmboviţa.

Astfel, în intervalul orar 18:00 - 24:00, dâmboviţenii și nu doar ei sunt invitați să viziteze - gratuit - expoziţiile permanente ale următoarelor muzee:

-Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene - Școala de Cavalerie

-Ansamblul Monumental „Curtea Domnească”. Din motive de siguranță pentru public, accesul în Turnul Chindiei va fi permis doar până la ora 20:30.

-Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Românești

-Muzeul de Artă

-Muzeul de Istorie

-Muzeul Evoluției Omului şi Tehnologiei în Paleolitic

-Casa-Atelier „Gheorghe Petraşcu”

-Muzeul „Vasile Blendea”

-Muzeul „Casa Romanţei”

-Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni

-Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi

În intervalul orar 18:00 - 22:00, vor putea fi vizitate, tot gratuit, următoarele muzee:

-Casa-Atelier „Gabriel Popescu” din comuna Vulcana-Pandele

-Casa Memorială „Ion Luca Caragiale”

-Muzeul de Etnografie Pucioasa

-Muzeul Etnografic „Dumitru Ulieru” Pietroşiţa

În atmosfera specială a evenimentului cultural „Noaptea Muzeelor”, începând cu ora 20:00, Corul Vivo din Târgoviște va oferi publicului un moment artistic plin de sensibilitate, emoție și rafinament muzical. Prin repertoriul ales cu grijă - prelucrări folclorice românești și internaționale, dar și piese din literatura corală clasică, corul va transforma spațiul istoric al Curții Domnești într-un loc al armoniei și al trăirilor autentice.

Corul este format atât din muzicieni, cât și din amatori, oameni cu profesii care nu au legătură cu muzica, dar iubitori de frumos și sensibilitate. Conducerea muzicală este asigurată cu profesionalism de dirijorul prof. Bogdan Matei.

An de an, Noaptea Muzeelor a atras mii de vizitatori în spațiile muzeale, oferindu-le o experiență artistică unică.

Vă așteptăm și în acest an, în număr cât mai mare, la prestigiosul eveniment cultural Noaptea Muzeelor, a anunțat Consiliul Județean Dâmbovița.